Amilcar Funes: "Quiero tener un gimnasio con mi nombre, mi propia fundación y salir adelante"

Este miércoles el juez Maximiliano Blejman, a cargo de la Sala Tercera de la Cámara Penal, notificó al boxeador Amilcar Funes que quedaba en libertad por el “beneficio de la duda” en la causa que investigaba el asesinato del peluquero caucetero Sergio Montenegro, ocurrido el 3 de junio de 2016.

El deportista pasó tres años detenido en el Servicio Penitenciario de Chimbas, pero ya en libertad Funes dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y contó que hizo amigos en la cárcel y que sueña con tener un gimnasio propio para entrenar a futuros boxeadores.

Después de la absolución, ¿cómo fueron las primeras horas en libertad?

La verdad que estoy muy contento de que se haya hecho justicia. Lo primero fue estar con mi familia; con mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hijos que es lo que quería. Estoy muy contento de que todo haya salido bien y ahora seguiré poniéndole las pilas al boxeo que es lo que siempre hice y también lo que estuve haciendo en el Servicio Penitenciario. Estoy agradecido a la gente que me dio una mano allí, en especial a quienes están en el Pabellón 4 Sector 1. Todos ellos son gente de bien que quieren lo mejor para uno, gente buena que siempre busca lo mejor. Seguramente ellos también merecen una oportunidad para estar afuera y a algunos se las están negando, pero hay un Dios que es justo. Yo siempre pensé que iba a salir todo a la luz y hoy estoy acá, es increíble y estoy contento.

¿Ya estás haciendo los trámites para volver al boxeo de manera oficial?

Estuve hablando con mi abogada, después estuve con mis hijos y ahora me vine al Club Julio Mocoroa para ver qué posibilidades hay de arrancar con el boxeo. La idea es que el Gobierno me dé una mano con un gimnasio. Lo que yo quiero es tener un gimnasio con mi nombre, mi propia fundación y salir adelante. Esta es una idea que surgió con gente que está privada de la libertad, lo que queremos es que cuando salgan puedan demostrar que tienen condiciones para pelear y que afuera también tengan una mano.

¿Hiciste amigos en el Penal de Chimbas?

Sí, tengo muchas personas que son amigos de alma, esos que me enseñaron a caminar y a ver la realidad. Uno de ellos es Maximiliano Barrera, una persona muy buena que en cualquier momento va a estar en libertad. Pero estoy agradecido con todos.

En un momento dijiste que casi perdés la vida en el penal, ¿cómo fue esa situación?

Eso fue cuando ingresé al Pabellón 5 de la cárcel vieja. Estuve varios meses allí, siempre tuve muchos problemas. Vos viste cómo es la cárcel. Un día me pegaron mientras estaba durmiendo, pero Dios no tenía planeado mi muerte y por eso salí adelante. Luego me cambiaron a un pabellón donde me dieron una mano para crecer y aprender una banda de cosas, y eso es lo que más me favoreció en este tiempo. Mi mente nunca se perturbó, por eso puede salir adelante.

La defensora oficial Mónica Sefair, quien te defendió en el juicio, destacó que siempre se vio que eras una persona tranquila y segura frente a la acusación. ¿Cómo te hace sentir eso?

Siempre le recalqué a ella y a la prensa que era inocente. Sabía que un día se iba a demostrar, así que estoy feliz que haya pasado. Quiero dejar en claro también que pido justicia por la persona que falleció. Mis hijos siguen siendo acosados por gente que no está conforme con mi libertad, pero si estoy libre es porque soy inocente. Los niños ni tienen la culpa de nada, tienen 15 y 11 años. Realmente sufrieron y siguen sufriendo, pero tengo fe de que Dios va a acomodar las cosas para bien.

¿Vas a seguir viviendo en Caucete?

Vamos a ver, estaría bueno que el Gobierno me dé una mano para ponerme un gimnasio y que yo pueda ayudar a gente que quiere ser boxeadora. Esa es mi idea, tengo mucha personalidad y mucha mente para poder enseñar boxeo.

¿Si te cruzas a un familiar de Sergio Montenegro qué harías?

Nada. Ya la Justicia se encargó de mí y se dio cuenta de que soy inocente. Yo no soy Justicia ni Dios, solamente soy un ser humano que fue culpado de algo que no hizo. Soy inocente.

Este fallo se puede apelar, ¿cómo esperás la última instancia?

Estoy tranquilo, ya para el Juez se dio todo muy claro. Hay pruebas contundentes de mi inocencia, pero voy a esperar el fin de la causa.

