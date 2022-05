Oportunidad para la comunidad boliviana de San Juan: abrieron una oficina móvil para hacer trámites el fin de semana

Durante este fin de semana la Dirección Nacional de Migraciones Delegación San Juan realizará un abordaje territorial para la comunidad boliviana que reside en nuestra provincia con el objetivo de poder ayudarlos con diversos trámites acercándoles las oficinas del Consulado de Bolivia en que se encuentras en la vecina provincia.

En diálogo con DIARIO HUARPE Elena Peletier, titular de la Dirección Nacional de Migraciones Delegación San Juan, detalló cómo se llevará adelante este abordaje. “Estamos trabajando en conjunto con el Consulado Boliviano con jurisdicción en Cuyo, para poder brindar respuesta a todos los trámites que este sector de la comunidad necesite hacer, ya sean radicaciones, DNI o trámites ya iniciados” contó la directora.

Entendiendo que hay muchas familias que no pueden viajar a Mendoza la Cónsul Cintia Vicente y personal del Consulado de Bolivia trabajaron durante la primera jornada del abordaje que se realizó este sábado.

El operativo se llevara a cabo durante este sábado 7 y domingo 8 de mayo en horario de 8 a 16 hs. Tal como lo indicó la directora no es casual que se elija un fin de semana para llevarlo a cabo. “Normalmente los abordajes en el caso de la comunidad boliviana se realizan en días no laborables, porque es el único momento que disponen para realizar trámites administrativos” agregó Peleteir.

Ante la consulta respecto a cuantas personas de nacionalidad boliviana viven actualmente en nuestra provincia, indicó que no se tiene un número exacto, ya que es una comunidad muy dinámica. “No es posible tener un número real de la población en Cuyo dado que tienen una actividad laboral muy dinámica que los lleva de una provincia a otra. Si bien está el registro de personas radicadas, no sabemos cuántas de ellas ya no están en San Juan o cuántas de otras provincias ingresaron”.

Esperan que durante el próximo Censo Nacional se puedan llegar a obtener números más cercanos, por lo que la misma Cónsul invitó a la comunidad a participar.

Finalmente la directora se mostró muy conforme con la aceptación del operativo y la alta concurrencia de personas de la colectividad. “Superamos las cien consultas atendidas en la jornada de este sábado en la dirección y estamos muy contento con el trabajo realizado”.

Dato

El Operativo de Abordaje sera los días sábado 7 y domingo 8 de mayo de 8 a 16 por la Dirección Nacional de Migraciones Delegación San Juan en calle Santa Fe 548 oeste.