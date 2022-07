Cuando todo parecía lejano, Sergio Uñac, en su rol de presidente del Partido Justicialista (PJ), encendió los motores y obligó, a propios y ajenos, a pensar que el 2023 queda a la vuelta de la esquina. En las últimas horas, encabezó un acto en la sede partidaria, que encendió a la oposición. Algunos referentes comentaron a DIARIO HUARPE que ese encuentro fue el lanzamiento del oficialismo para el próximo año y ya piensan judicializar la posible tercera candidatura del gobernador.

El mandatario dijo que en el 2023 San Juan será del Frente de Todos (FdT). Fue esto lo que causó enojo entre los opositores. Susana Laciar, diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC), explicó que esta pretensión está en manos de los sanjuaninos. “Vienen gobernando hace más de 20 años. Sería cautelosa porque él transita su tercer mandato constitucional”, sostuvo. La legisladora comentó que irá a la Justicia en caso de que Uñac busque su tercera candidatura.

Laciar calificó a los integrantes del Frente de Todos como caprichosos y hegemónicos. “Tienen una concepción del 'soy yo o nadie'. La diferencia con nuestro espacio es que los nombres van y vienen”, relató.

La diputada dijo que no piensa todavía en el próximo año y que, por el momento, su rol es la representación de los sanjuaninos en el Congreso. “Tengo el compromiso de construir lo que destruyó el oficialismo”. Espera la resolución de la Justicia para la habilitación nuevamente de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Susana Laciar comentó que judicializarán la posible tercera candidatura de Uñac. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Marcelo Arancibia, referente del GEN, apuntó contra Uñac y dijo que quiere imponer la voluntad política por sobre la Constitución Provincial. “Vamos a judicializar su posible nueva candidatura, él ya tiene tres periodos en la fórmula gobernante”, indicó. El abogado fue tajante al precisar que en caso de la que Justicia lo habilite, Uñac ya no tendría los votos para quedarse cuatro años más en Paula Albarracín de Sarmiento.

“Uñac se quiere anclar y no tiene los votos. No hace un análisis de lo que sucede en la provincia. Tiene el frente fracturado: se peleó con los giojistas y massistas, creo que no analiza el contexto”, aseveró.

Arancibia sostuvo que Uñac ya no tiene los votos. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Para Arancibia la solución está en que la oposición se una. “El oficialismo quiere perpetuarse en el poder. Tienen poca conexión con la realidad”, apuntó. Sobre lidiar con los egos internos a la hora de consensuar la fórmula que represente a los disidentes, el letrado indicó que esperan la vuelta de las PASO para que ahí conformen las alternativas. “Estoy convencido de que la unidad de la oposición es el clavo que necesitamos para enterrar al oficialismo”.

Desde adentro del PJ, aunque por otra avenida, está Juan Carlos Gioja. El actual diputado provincial sostuvo que Uñac está preocupado en su tercer mandato. Analizó el acto como algo positivo, ya que resaltó que hace dos años que la sede partidaria no tiene actividad. Sin embargo, relató que su sector no fue invitado. “Tenemos una mirada distinta, hay diferencias entre nosotros”, comentó. Indicó que para él, el mandatario no tiene chances de volver a postularse.

El diputado dijo que no fueron invitados al acto partidario. Foto: archivo.

“Tenemos todos los datos de que no puede ser candidato, su límite es la Constitución”, apuntó Gioja.

Mary Garrido dijo que la oposición tiene distintas aristas y no vio posible la unidad. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Desde la Nueva Izquierda, Mary Garrido fue en la misma línea que sus colegas y, para ella, Uñac ya no puede repetir mandato. “El gobernador vive en una burbuja, hace mucho que empezó a perder peso. Pretende que con la eliminación de las PASO controle los votos”, sostuvo. Sobre la unidad de la oposición, la dirigente dijo que ella lo ve difícil, ya que el resto de los frentes tienen matices distintivos, aunque son funcionales al Gobierno de turno. “Nosotros somos la verdadera oposición”, concluyó.