Organismos públicos suscriben Letes por otros $ 5.000 millones hasta abril próximo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Hacienda dispuso la ampliación de la emisión de Letras del Tesoro en pesos con vencimiento el 15 de abril de 2020, por un monto de hasta valor nominal original $ 5.000 millones, las que serán colocadas a los organismos públicos.



Lo hizo a través de la resolución conjunta 70/2019 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada hoy en el Boletín Oficial.



La misma refirió al decreto 668 del 27 de setiembre último, que dispuso que, hasta el 30 de abril de 2020, las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional, así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios, y los fondos y patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos públicos, sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los 180 días por el Tesoro Nacional.



Esta iniciativa excluye de aplicación a los bancos públicos, al Poder Legislativo y al Judicial de la Nación.



Originalmente Hacienda emitió Letes por $ 5.000 millones a mediados de este mes, también colocadas entre organismos públicos.



Las mismas devengan intereses a la tasa Badlar para bancos públicos, que ayer cerró en 53,13% anual.



La normativa determinó que el suscriptor podrá disponer la cancelación anticipada de las Letes en forma total o parcial, y para el ejercicio de esta opción deberá dar aviso en forma fehaciente a la Dirección de Administración de la Deuda Pública, con una anticipación no menor a 15 días corridos.



Estas Letras serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales, y gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.