Organizaciones sociales por el cannabis medicinal: "Vamos a tener un seguimiento de lo que estamos consumiendo"

El borrador con modificaciones a la ley de uso de cannabis medicinal y la posibilidad de autocultivo permitió a las organizaciones sociales que formaron parte de los cambios que dieran su postura.

Cristina Agüero de la Agrupación Cannabicultura de San Juan e integrante del Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) en diálogo con DIARIO HUARPE contó que revisaron la ley porque la aprobada en 2017 era restrictiva, sólo contemplaba el uso en el tratamiento de epilepsia refractaria y en niños y jóvenes adultos.

Según Agüero, el rol de las organizaciones de cultivadores en estas modificaciones es la de brindar aportes sobre experiencias y contextos reales de aplicación. Los temas que agregaron son la articulación con las leyes penales, ya que actividades cotidianas como cultivo, portación, traslado y cultivo solidario entran en disonancia y no tienen un marco legal, lo que la deja a una interpretación ambigua. El otro tema es la participación de los médicos, ya que de ellos depende el ingreso de los pacientes al Registro del Programa de Cannabis Nacional (REPROCANN).

Cristina Agüero es parte de la Agrupación Cannabicultora de San Juan y miembro del Frente Organizado de Cannabicultores Argentinos, organizaciones que contribuyeron a la modificación de ley de uso de cannabis medicinal. Foto: gentileza

De acuerdo con las observaciones que elevaron a nivel nacional desde el FOCA "la experiencia demuestra que los profesionales de la salud no están lo suficientemente capacitados en la temática, lo que se relaciona de manera directa con la falta de formación específica al respecto. Recordemos que la mayoría de las universidades públicas y privadas de medicina del país, aún no incluyen en su formación curricular el estudio sobre el sistema endocannabinoide en el cuerpo humano. Por lo cual, serían muy escasos los profesionales que se consideren capacitados y habilitados para prescribir esta sustancia".

Marcelo Morante de Buenos Aires, coordinador del Programa de Investigación de los Usos Medicinales de la Planta de Cannabis y quien dirige la FOCA, indicó que "las universidades van a ocupar un lugar clave porque no sólo van a capacitar a nuestros médicos y la comunidad, sino que también van a relacionar testeos de las sustancias circulantes y van a poder hacer cultivos experimentales que posteriormente se van a poder industrializar". Además agregó "hay una gran expectativa social. Que el Estado tome el control asegurando la calidad del producto, sino nuestros pacientes se encuentren en un mercado no controlado donde uno no sabe qué es lo que están consumiendo y seguir una terapéutica".

Referido a esto, Agüero comentó cuál sería los avances que se darían en la provincia: “Esto daría muchas fuentes de trabajo, no sólo a quienes cultiven la tierra, sino a profesionales de la salud ya que habría que hacer un seguimiento. Es muy importante, además tener conocimiento de lo que se está consumiendo, algo que en un mercado ilegal es imposible de saber. Pero también esto (referido al autocultivo) es darle acceso a los sectores más vulnerables que de otra manera les sería imposible".