Organizaciones sociales protestaron en Plaza Congreso contra el FMI y pidieron investigar la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Organizaciones sociales, sindicales y políticas cercanas al oficialismo se congregaron hoy en Plaza Congreso para protestar contra la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó hoy al país, exigir la conformación de una comisión legislativa que investigue el origen de la deuda que se "contrajo" durante la gestión de Mauricio Macri y respaldar al Gobierno nacional en la negociación que debe encarar.



En tanto, en Plaza de Mayo, los partidos y agrupaciones políticas que integran el Frente de Izquierda realizaron su propio acto para condenar la presencia del FMI y exigir “el desconocimiento de la deuda ilegítima” que se pretende pagar con “un ajuste al pueblo”.



"Vamos a pedir que se active la Comisión Bicameral de Seguimiento para investigar esta deuda que tiene nombre y apellido: son los banqueros y funcionarios del gobierno anterior quienes la contrajeron", afirmó el diputado nacional por el Frente de Todos Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) al hablar frente a la multitud reunida en Plaza Congreso.



El legislador interrumpió su asistencia a la exposición que el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindaba en el recinto de la Cámara de Diputados para participar del acto, y denunció que los representantes de la oposición “no se hacen cargo” de la deuda que dejaron.



“Ahora dicen que no van a formular preguntas y van a dar después una conferencia de prensa. Una vez más trabajan para las cámaras en vez de para el pueblo. Ahora hay que reestructurar esta deuda”, remarcó Alderete.



Por su parte, el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban 'Gringo' Castro, apeló a la "unidad de los trabajadores para respaldar al Gobierno en la negociación con el FMI".



"Somos los que estuvimos en la calle y le sacamos a Macri un salario digno para los trabajadores de la economía popular, y hoy estamos denunciando la presencia del FMI", advirtió Castro y sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández "no puede pagar" la deuda "con el hambre del pueblo".



Se sumaron a esta movilización militantes del Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente de Organización en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.



También participaron de la convocatoria la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), la Asociación Bancaria (AB) y otras organizaciones gremiales nucleadas en la CGT y ambas CTA.



Los gremios y las organizaciones sociales concentraron desde las 16 en la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio, y marcharon posteriormente hacia el Congreso, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, exponía ante la Cámara de Diputados sobre el proceso de reestructuración de la deuda, el mismo día que la misión del FMI llegó a Buenos Aires.



Más temprano, otras organizaciones realizaron ollas populares en el Obelisco y marcharon hasta las oficinas porteñas del FMI, en rechazo a la llegada al país de una delegación de ese organismo multilateral de crédito, en vísperas de una nueva negociación sobre los vencimientos de la deuda.



El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Darío Santillán fueron parte de la actividad que desarrollaron a partir de este mediodía un total de once organizaciones sociales y políticas, que se congregaron en el Obelisco, en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes.



Poco después de las 13, los manifestantes emprendieron su marcha hacia las oficinas porteñas del FMI, ubicadas en Paraguay y 9 de Julio.



Pasadas las 19, las columnas de los partidos del Frente de Izquierda arribaron a Plaza de Mayo, y desde un palco montado en la esquina de Bolívar y Avenida de Mayo, de frente a la Casa Rosada, exigieron “repudiar la deuda ilegítima del FMI”.



“El gobierno le pone hoy una alfombra roja a la misión del FMI. Nosotros, en cambio proponemos una jornada de lucha para decirle al FMI que desconocemos el pago de esa deuda ilegal. No somos tampoco furgón de cola de una gestión que hoy, con el ministro Guzmán hizo un show en el Congreso”, señaló el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola, uno de los oradores que tuvo la convocatoria.



Con consignas similares, una columna del partido Nuevo Más realizó un acto en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Defensa, en otro sector de la Plaza y más alejados de donde se encontraba la concentración del Frente de Izquierda.