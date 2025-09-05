El gobernador Marcelo Orrego inauguró la repavimentación de Calle 5 en el tramo comprendido entre Frías e Hipólito Yrigoyen, una obra considerada estratégica para la conexión entre los departamentos Rawson y Pocito. La intervención no solo mejora la movilidad del sur del Gran San Juan, sino que también refuerza la seguridad vial en una de las arterias de mayor circulación.

En este contexto, Orrego anunció la ejecución de nuevos trabajos viales en calles claves de la zona:

Calle Lemos, en el tramo que se extiende desde Doctor Ortega hasta Calle 5.

Calle Meglioli, entre República del Líbano y Calle 5.

"Muchísimas gracias a todos por trabajar juntos. ¡Qué San Juan siga creciendo y qué Dios los bendiga" expresó el Gobernador.

Con estas obras, el Gobierno busca consolidar un corredor vial que agilice los desplazamientos, reduzca los tiempos de viaje y brinde mayor seguridad a los vecinos de Rawson, Pocito y alrededores. La pavimentación de los tramos anunciados se sumará a la red vial renovada que la provincia viene ejecutando en distintos puntos estratégicos, acompañando el crecimiento urbano y comercial del área metropolitana.