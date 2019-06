Orrego: “No estoy pensando en ninguna candidatura”

Si bien es cierto que todo el Frente Con Vos quiere que sea Marcelo Orrego quien encabece la lista a diputados nacionales de cara a las elecciones de octubre, fue el propio intendente de Santa Lucía el que bajó la pelota y aclaró que, por ahora, “no estoy pensando en ninguna candidatura”.

A pesar de esta declaración los tiempos apremian, ya que el 12 de junio cierran las alianzas partidarias y el 22 se deben inscribir a los candidatos a presidentes de todas las fuerzas y a legisladores nacionales. En este sentido hay que decir que mañana el Consejo Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunirá para comenzar a delinear los pasos a seguir. Acto seguido, el próximo domingo, la Honorable Convención partidaria seguramente resolverá seguir dentro de Cambiemos. Con este panorama también se espera que se reúna el Consejo y Congreso Partidario de Producción y Trabajo, espacio que preside Orrego.

“Mi posibilidad o no de ser candidato se verá con el tiempo, hoy falta tiempo todavía para alguna definición. Llegado el momento veremos qué pasará. Nosotros llamaremos a los órganos partidarios, esta semana o la próxima, y ahí quedará resuelto. No estoy pensando en candidaturas, hoy es tiempo de análisis y reflexión de las elecciones que hemos realizado a nivel provincial”, dijo Orrego y en el mismo sentido aclaró que “primero debemos reunirnos, yo no puedo hablar solo”.