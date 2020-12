Ortiz Andino se mostró confiado en que aún se puede construir el Túnel de Agua Negra

El ministro de Obras de San Juan, Julio Ortíz Andino, habló sobre los rumores que dan cuenta de que el Gobierno chileno habría renunciado al crédito del BID que tenia por destino la construcción del Túnel de Agua Negra.

El funcionario sanjuanino participó de una charla de integración binacional que fue organizada por la Administración Pública de la Universidad Central, en Chile. Durante este encuentro se habló de la postergada construcción del túnel Agua Negra.

Sobre el parate de las gestiones para concretar la obra, el funcionario aseguró “debemos lamentar que no lo tengamos en construcción, creo que deberíamos estar arrancándola", opinó el sanjuanino sobre la obra binacional que es el eje central el ansiado Corredor Bioceánico.

El funcionario recordó que se trata de una obra de 1.500 millones de dólares, que se debía llevar adelante durante 9 años y aseguró que esto genera una "gran posibilidad, porque no era solo la obra en sí, sino que dos importantes centros de frontera, más el desarrollo de rutas de llegada a cada uno de los portales correspondientes” señaló en relación a la mega obra.

En cuanto a la supuesta renuncia del gobierno chileno al crédito del BID, opinó que “creo que no está totalmente perdido, si bien hemos tenido algunas noticias últimamente no muy positivas pero del lado nuestro vamos a seguir trabajando".

Luego recordó que el mismo Presidente, Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas de Nación y el gobernador de San Juan, tienen intención de seguir con las negociaciones "ya sea en la Ebitan o directamente entre embajadores o de presidentes, vamos a seguir insistiendo en que esta obra la debemos arrancar lo antes posible”.

“No deberíamos perder la posibilidad de un crédito muy blando como es el del BID y un proyecto muy madurado y optimizado, que ha tenido grandes defensores y no ha sido hecho por cualquiera, debemos estar seguros de todo lo que hemos hecho” aseguró.

Si bien Ortíz reconoció que las autoridades chilenas no han desmentido los rumores sobre la renuncia del crédito recordó que el gobierno de Chile no es de pedir tantos préstamos internacionales y es posible que decida aportar fondos propios.

“Si Chile dijera que no optará por el préstamo, pero sí lo financiarán ellos, el mercado, los contratistas y las grandes empresas, que son las que están interesadas, tendrían confianza en una obra de este tipo con tanto riesgo” añade.

El ministro también habló sobre las versiones que indican que se podría necesitar mayor cantidad de estudios técnicos, el sanjuanino aseguró que “los estudios fueron totalmente terminados, sino el BID no habría aprobado el préstamo, y la comisión de túneles que existe en Chile, no ha aportado ningún estudio nuevo que pueda cambiar lo que se había hecho, por lo tanto creo que esa no podría ser una razón”.

La megaobra se financiaría con un 72% de fondos argentinos y un 28% de dinero chileno. Ortíz explicó que es posible que haya un sobreprecio y agregó que el Gobierno de San Juan estaría dispuesto a aportar el dinero que haga falta. "No es que nos sobre el dinero, sino que estamos convencidos que no será necesario, pero si lo fuera, creo que la obra vale pena así tuviéramos que hacer el esfuerzo”.

El rumor

Esta nueva polémica por el Túnel de Agua Negra comenzó después de que llegara a oídos del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo que el gobierno a nivel central habría renunciado al crédito para la construcción de la mega obra.

Así lo señala el CORE Marcelo Castagneto, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial e integrante de la tricomisión, que incluye a Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. "Supimos extraoficialmente que se le informó al gobierno argentino, de parte de Chile, que nuestro país se deshacía de tomar el crédito del BID para la construcción del Túnel Agua Negra".

El funcionario agregó que "la idea es recabar los mayores antecedentes, porque nos parece de una tremenda gravedad que se haya hecho a nivel central, sin consultarlo a quienes hemos estado trabajando por este proyecto, que es el gobierno regional y el Consejo Regional, mandato por voto popular, que no tengamos conocimiento de que este proyecto se vaya a posponer en esas circunstancias y por un tiempo indeterminado".

Fuente: La Región de Coquimbo y DIARIO HUARPE