Oscar Cuevas, el candidato del presidente de la AFA para liderar la Liga Sanjuanina de Fútbol

El pasado 8 de abril debió llevarse a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Liga Sanjuanina de Fútbol, pero la pandemia paró todo y no pudo realizarse. La fecha la dispondrá ahora la Dirección de Personería Jurídica cuando se levante la cuarentena por el coronavirus.

Es sabido que Alberto Platero, actual presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, no se presentará en las próximas elecciones. Ya lo hizo público. Por lo tanto, en un primer momento se pensó en el nombre de Pedro Campos, actual tesorero de la liga, para que vaya como presidente ante lo cual la gran mayoría lo había visto con buenos ojos.

Pero apareció la postura del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el sanjuanino Claudio Tapia, quien postuló casi unilateralmente al presidente de Peñarol, Oscar Cuevas, como único candidato a presidir la entidad madre del fútbol sanjuanino que el próximo 31 de enero cumplirá sus primeros 100 años.

Por tal motivo, DIARIO HUARPE dialogó con Cuevas para conocer su postura acerca de este tema.

¿Puede confirmar su candidatura a presidente de la Liga?

- Sí, la verdad que vengo conversando con algunos dirigentes sobre esta posibilidad, aunque todavía no me junto con todos. La idea es tratar de hacer una sola lista y unificar todo.

¿Le molesta cuándo dicen que usted fue impuesto por "Chiqui" Tapia?

- Es verdad que Tapia dijo que quería que yo fuera el presidente y hay algunos presidentes de clubes que opinan que no debiera ser así, pero voy a trabajar para convencerlos y llegar a la presidencia de la Liga.

¿Cómo le pidió Tapia que usted sea el presidente?

- En una reunión que hubo cuando estuvo Tapia en la provincia, cuando jugó la Selección Femenina de fútbol. Fue en el Bicentenario donde estaba Jorge Miadosqui, Jorge Chica, Pedro Campos, Sergio Barea y Luis Herrera. Bueno, ahí en una pequeña reunión adelante de todos los muchachos me dijo que quería que yo fuera el presidente. En ese momento Miadosqui llevaba como candidato a Campos, de tesorero a Barea y de secretario a Herrera, pero no dijeron nada.

¿Su equipo de trabajo como se compondría?

- Estamos conversando, así que veremos qué es lo mejor para elegir la mesa directiva todos juntos.

¿Qué es lo primero que haría si fuera presidente?

- Lo primero que haría es tratar de recuperar esa plaza que tenía San Juan en el Consejo Federal. Luego me gustaría informatizar a la liga y ayudar a los que menos tienen para ver qué mano le podemos dar. Eso es más o menos lo básico que vamos a prometer. Trabajaremos que todos los equipos de la liga crezcan y que arriben adonde se merece.

¿Usted pretende que la asamblea se realice antes de fin de año o que pasen para el 2021?

- Se va a trabajar para que la asamblea se haga antes de fin de año. Me parece que en julio, agosto o septiembre se debería hacer la asamblea.

¿Si se llega a dar que usted sea el presidente este año sería entonces el presidente de los 100 años de la liga?

- Ahora todavía estoy como presidente de Peñarol y yo siendo presidente de los 100 años de mi club logramos el ascenso histórico al Federal A, así que creo que no me sientan nada mal los 100 años de la liga tampoco. Me gustaría trabajar en pos del fútbol de San Juan, llevarlo a lo más alto del fútbol nacional.

¿En el caso que sea presidente, se seguirá ayudando a los clubes para que paguen los árbitros y demás gastos?

- Sí, hasta ahora se viene trabajando así. Por lo tanto, es una buena metodología para seguir por ese camino. Seguiremos trabajando con la Secretaría de Deportes y el Gobierno de San Juan para que nos sigan ayudando a todos los clubes en ese sentido. Aparte con mi llegada a nivel nacional con "Chiqui" Tapia también podemos conseguir algunas cosas que nos pueda servir para San Juan.