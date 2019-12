Otamendi anotó pero Manchester City cayó en el clásico ante Manchester United

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor argentino Nicolás Otamendi marcó hoy el descuento en la caída de Manchester City ante Manchester United por 2 a 1 como local, en uno de los partidos de la fecha 16 de la Premier League inglesa.



El ex Vélez Sarfield, que ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo, anotó su tanto a los 40m. del complemento, mientras que en el vencedor convirtieron el inglés Marcus Rashford (23m. PT), de penal, y el francés Anthony Martial (29m. PT).



Además, el argentino Sergio Romero ocupó un puesto en el banco de suplentes de Manchester United.



De esta forma, Manchester City (32 puntos) se aleja del líder Liverpool (46) y Manchester United (24) trepa al quinto puesto.



Previamente, Liverpool goleó a Bournemouth por 3 a 0, como visitante, con goles del inglés Alex Oxlade-Chamberlain (35m. PT), el guineano Naby Keita (44m. PT) y el egipcio Mohamed Salah (9m. ST).



Liverpool lleva 16 partidos invicto (15 triunfos y un empate) y suma 46 unidades, al tiempo que Bournemouth tiene 16 puntos.



Los otros resultados de la jornada fueron: Tottenham (Paulo Gazzaniga) 5-Burnley 0; Everton 3-Chelsea 1; Watford (Roberto Pereyra) 0-Crystal Palace 0.



Domingo: Aston Villa-Leicester City; Newcastle (Federico Fernández)-Southampton; Norwich City-Sheffield United; Brighton And Hove-Wolverhampton.



Lunes: West Ham (Pablo Zabaleta)-Arsenal (Emiliano Martínez).







-Posiciones-



Liverpool 46 puntos; Leicester 35; Manchester City 32; Chelsea 29; Manchester United 24; Tottenham y Wolverhampton 23; Crystal Palace 22; Sheffield, Arsenal y Newcastle 19; Burnley y Brighton And Hove 18; Everton 17; Bournemouth y West Ham 16; Aston Villa y Southampton 15; Norwich City 11; Watford 8.