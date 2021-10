Otra semana donde el rojo se queda en el mismo departamento

Antes de encarar un súper fin de semana, en Yo te Invito de Canal 5 Telesol te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el temido y polémico “Semáforo de los políticos”.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, en este caso quedó para un diputado nacional. El Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para un concejal que tuvo una semana para el olvido y evitó clarificar un problema que lo involucra.

Semáforo de los políticos de San Juan

Rojo: Diego Oyola / Concejal de Zonda

El concejal Diego Oyola, quien preside el cuerpo, fue el que objetó la presentación confeccionada por el edil opositor Carlos Cortez en la que solicitaba que el Ejecutivo aportara el acta de nombramientos de la gestión que lidera Miguel Atampiz. Pero a pesar que esta solicitud tenía el apoyo de la concejala Fernández y el edil Gutiérrez, el pedido se cayó por el tecnicismo que Oyola argumentó al puntualizar que en el escrito no estaba especificado el periodo en el que hacían la consulta.

Amarillo: Marcelo Orrego / Diputado Nacional

Marcelo Orrego

El diputado nacional y líder del Frente Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, quedó en el ojo de la tormenta junto a Eduardo Cáceres por no dar quórum para el tratamiento del proyecto de ley que busca beneficiar con la jubilación anticipada a los obreros de viñas. El santaluceño habló con DIARIO HUARPE y se mostró confiado en que esta situación no perjudicará el caudal de votos de cara a la Elección General del próximo 14 de noviembre. Además, apuntó que “yo siempre voy a estar a favor de los intereses de los sanjuaninos. Ahora no voy a ceder a las malas costumbres que tiene el kirchnerismo “.

Verde: Walberto Allende / Diputado nacional

En mayo explotó una bomba en San Juan que nadie veía venir: un proyecto de diputados nacionales proponía declarar Reserva Natural toda la estancia Manantiales. Esto equivalía a imponer reglas muy restrictivas a casi 400 mil hectáreas de terreno cordillerano donde quedarían suspendidas todas las actividades económicas y turísticas. Tras las gestiones del diputado Walberto Allende y el gobernador Sergio Uñac este pasado lunes la provincia firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa para administrar casi el 70% de la estancia. Además, en los próximos días se presentará un proyecto en la Cámara Baja para que el titulo de propiedad pase a nombre de San Juan.

Rumores de Pasillo

Cuentas congeladas: Luego de no pagar la indemnización de una empleada, la Justicia local congeló las cuentas del gremio de los gastronómicos y ordenó el pago de $6 millones de pesos. Dicen que esto dejó en malas condiciones al sindicato que, en diciembre, debe enfrentar elecciones. El rumor indica que hay enojo nacional.

Malestar opositor: Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio se enojaron con el oficialismo al considerar que los últimos ataques, contra Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres por no dar quórum, se enmarcan en una campaña sucia de cara a las Generales de octubre.