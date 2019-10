Otra vez clausuran Rocknrolla por permanencia de niños con sus padres en el local

Desde este viernes, Rocknrolla, el resto bar pub ubicado en Avenida Libertador (oeste) esquina noreste de lateral de circunvalación, no abrió sus puertas, porque, nuevamente, fue clausurado (como sucedió en abril), por permanencia de niños (estaban con sus padres), en el local en horario no permitidos. Tal como lo determina el Artículo 141 del Código de Faltas de la Provincia de San Juan.

Ante ello los propietarios del local y otro referentes del rubro, salieron a manifestarse en las redes sociales pidiendo se revea la ley, y la propuesta fue avalada por cientos de sanjuaninos. Es que según manifiestan, están vedando la posibilidad a cualquier familia de disfrutar de una cena en un restaurante.

Según pudo saber DIARIO HUARPE, el inspector llegó al restaurante Rocknrolla , pasadas las 22, y encontró en el local una familia (padres con sus dos hijos de 13 y 15 años) cenando en el lugar. El personal de la justicia labró el acta y a los días llegó la notificación de la clausura por 10 días.

“La ley no es razonable en los tiempos que corren”, dijeron desde Rocknrolla. “No es razonable que a las 22 horas o a las 2:30 una familia no pueda disfrutar con sus hijos menores de una cena en un restaurante”.

La opiniones a favor de este concepto se multiplican y los propietarios de otros restoranes piden, en conjunto, se revea ese artículo.

En este marco en la redes sociales los sanjuaninos también se expresaron a favor de la revisión de la ley porque dicen: "se está cuartando al libertad de las personas".

“Yo como padre soy el principal responsable de mi hijo y no me pueden limitar a que me siente a comer un lomito o una pizza en algún local solo hasta las 22. Es una locura”, dijo Mario Vargas, padre de dos adolescentes.