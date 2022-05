¡Otra vez! Erling Haaland, con la camiseta de Boca mientras está de vacaciones

Hace muy pocas horas, en redes sociales viralizaron imágenes de Erling Haaland con la última camiseta de Boca Juniors. Más allá que no se sabe de cuándo son las postales, lo que no deja duda alguna es que es el refuerzo del Manchester City es fanático de la azul y oro. A su vez, la casaca que tenía puesta tiene la número 10 en la espalda, sumado al nombre de Diego Armando Maradona. Claro, emociona a los hinchas del Xeneize.

De todas maneras, si bien esta última noticia recorre el mundo entero, lo cierto es que esta no es la primera vez que se lo ve a Erling Haaland con los colores de Boca Juniors en su cuerpo. En mayo y octubre del 2021, el flamante goleador noruego posteó imágenes en sus redes con la del Xeneize, pero la amarilla. Claro, debe tener una pequeña colección de la indumentaria del cuadro de La Ribera, el último campeón del fútbol argentino.

Cabe resaltar que, en estos días, el delantero se encuentra disfrutando en Marbella, sitio en el que recientemente fue fotografiado por el periodista Patrick Berger, de Sport1, aunque con otra camiseta puesta. La que tenía consigo en esta oportunidad fue la del Flamengo. Ahí, Haaland tiene otro peinado en su cabeza que el que muestra en la que se lo ve con la azul y oro, lo que obviamente dice que no es del mismo día.

¿Cuándo se hizo fanático Haaland de Boca?

Tiempo atrás, el defensor argentino Leonardo Balerdi, exjugador de Boca Juniors y de quien fue compañero en el Borussia Dortmund, reveló de dónde nación el fanatismo de Haaland. "Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina. Yo lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único, y le mostraba videos del estadio explotado, cuando la hinchada se caía abajo", aportó.

Después, Balerdi añadió: "Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta '¿Cuándo vamos?' Así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve. Es bastante fan. Lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más".