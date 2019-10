Otro exabrupto de Alberto Fernández con un periodista: "¡Pero andá a trabajar!"

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, tuvo hoy otro encontronazo con un periodista que le preguntó por su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, mientras analizaba el debate entre todos los postulantes al sillón de Rivadavia en las elecciones del próximo domingo.

Mientras brindaba una improvisada conferencia de prensa en la puerta del departamento en el que vive en el barrio porteño de Puerto Madero, Fernández respondía las varias preguntas de los cronistas acerca de la expresidenta.

"No sé qué les preocupa, ¿cómo que no estuvo en la campaña si el jueves hicimos un acto con Cristina? ¿Dónde no estuvo en la campaña? Explíqueme. Cristina se la pasó haciendo actos en todos lados, por favor, dejen de sembrar cosas que no existen", contestó el exjefe de Gabinete cuando lo consultaron por una supuesta ausencia de CFK en la campaña.

MIRÁ TAMBIÉN El maltrato de Fernández contra el periodismo y la libertad de expresión

Luego le preguntaron si había hablado con la exjefa de Estado después del debate de anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "No hablé ayer porque anoche nos fuimos muy tarde, hablaremos hoy, hablamos todo el día ayer", explicó.

"Cristina está en Río Gallegos porque fue el día de la madre, tal vez no se enteraron, y fue a pasarlo con sus nietas", lanzó, irónico, el candidato presidencial más votado en las PASO.

Entonces fue cuando el cronista de radio Mitre Rodrigo Jorge, insistió en preguntarle por el rol de Cristina Kirchner en los últimos días que restan de la campaña: "¿En este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega? Se la ve poco", preguntó.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados radicales repudiaron respuesta de Alberto Fernández a un periodista

Tras lanzar una carcajada, Fernández apuntó: "Pero andá a trabajar de periodista, no pasa nada, gracias a todos".

Así, el exjefe de Gabinete reincidió en una actitud que había tenido dos veces en la campaña antes del PASO.

Primero se había cruzado con la periodista de radio Mitre Mercedes Ninci, que le había preguntado por el Memorándum firmado con Irán en el marco del atentado a la AMIA.

Días más tarde, protagonizó una pelea radial con el periodista cordobés Mario Pereyra, la voz principal de Cadena 3.

Fuente: Gaceta Mercantil