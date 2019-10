Otro testigo ya había sido denunciado por falso testimonio durante la investigación de Austral

Los abogados que denunciaron por falso testimonio a uno de los peritos oficiales que interviene en el juicio que se le sigue a 34 ex directivos e integrantes de las Fuerza Aérea por la tragedia de Austral, utilizaron el mismo mecanismo contra el mecánico que despachó el vuelo en Posadas, Oscar Bazzani, quien resultó absuelto años después. Bazzani había dado su testimonio sobre la caída del avión matrícula LV- WEG, vuelo AU 2553 el 10 de octubre de 1997 durante la etapa de investigación, antes de que la causa se elevara a juicio. A raíz de ello, el abogado José María Figuerero en defensa de Mario Sruber, quien era vicepresidente de Austral Líneas Aéreas S.A. cuando ocurrió la tragedia, denunció a Bazzani por falsificación de documentos públicos y falso testimonio. En primera instancia, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó en 2008, pero el querellante Sruber apeló ese fallo, y la sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Rolando Cattani. Martín Irurzun y Eduardo Farah (que no intervino por una licencia), confirmó el sobreseimiento en 2010. Bazzani fue acusado porque se le atribuye "haber sido falaz en su declaración a efectos de hacer incurrir en error al juez instructor con el fin de perjudicar al aquí querellante, entre otros imputados en aquella causa penal, para lo cual habría aportado un documento falso que respaldaría sus afirmaciones". Según Sruber, la intención del encausado era hacerle creer al juez de grado que en el momento del accidente eran de aplicación las normas de la Federal Aviation Administration (FAA) sobre Funciones y Responsabilidades del Área Técnica de la empresa, que no figuraban en la versión del manual vigente en ese momento. Sin embargo, fuentes judiciales explicaron que en realidad se intentó "silenciar" la declaración testimonial de Bazzani, que expuso su teoría sobre las causas que habrían desencadenado la caída del avión, En ese momento, Bazzani realizó en forma personal un análisis de la situación vivida por dicha aeronave y obtuvo elementos vinculados con la situación técnica del avión previa al siniestro, ya que era el encargado del Sector Mantenimiento de la escala Posadas de la empresa Austral y tuvo a su cargo la inspección de tránsito y mantenimiento ese día. No obstante, Canicoba Corral señaló en su fallo que "Bazzani no ha afirmado una falsedad ni callado la verdad para engañar al juez instructor en perjuicio de la situación de los imputados en la causa, sino que ha expuesto cuales podrían haber sido las circunstancias que a su modo de ver causaron el siniestro de la aeronave"