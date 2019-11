Pablo Falero anunció su retiro tras ganar el Gran Premio Dardo Rocha en La Plata

Pablo Gustavo Falero anunció su retiro de la profesión de jockey tras ganar el Gran Premio Dardo Rocha con el caballo Solo Un Momento, en un final apretado en el que derrotó a Little Vicky por apenas el pescuezo, en una prueba de 2.400 metros de arena con un premio de 4.000.000 de pesos.



Falero nació en el pueblo de Conchillas, Colonia, Uruguay, el 12 de diciembre de 1966. Hoy, con 53 años y el honor de ser el mejor jockey de Latinoamérica, anunció su retiro de la actividad.



"El próximo 14 de diciembre, cuando se corra el Gran Premio Carlos Pellegrini en San Isidro, me retiro. Será esa la última carrera de mi vida. Después me harán un homenaje en Palermo y en enero iré al hipódromo de Maroñas para despedirme del público uruguayo", señaló el consagrado jinete.



Falero se mostró muy emocionado anoche en el hipódromo de La Plata. No solo por ganar el Dardo Rocha, también porque antes de la carrera la gente lo aplaudió de pie: "Fue muy lindo comprobar el apoyo del público platense. Cuando salí a la pista sentí los aplausos y los gritos y no lo podía creer. Al terminar la carrera yo también me emocioné".



El caballo Solo Un Momento ganó el Gran Premio Dardo Rocha en 2m 33s 13/100 para las 24 cuadras de arena. Venció por el pescuezo a Little Vicky, que fue corrido por el jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón.



"Siempre ganarle un final apretado a Ortega Pavón es emotivo. Es un muchacho de gran rigor en los finales y, por lo general, los gana todos. Hoy me tocó a mí y nada más", analizó.



A los 53 años, Falero muestra una respuesta física que es envidiable. La mayoría de los jinetes de primera línea tienen entre 30 y 35 años. Falero se las arregla para ganarles y para demostrar que sus reflejos están intactos.



"Dios siempre me dio una mano con los reflejos. Estoy casi igual que cuando empecé a correr en Uruguay, hace más de 30 años", señaló. Tanto en lo físico como en lo mental Falero está óptimo.



En diálogo con Télam entregó estos conceptos.



-¿No se arrepiente de haber anunciado su retiro?



-"No, para nada. Siempre fui un tipo de perfil bajo y siempre supe lo que había que hacer en cada etapa. Yo siempre caminé derecho en este ambiente del turf. Nunca hice nada raro. Cuando llegué a Buenos Aires, en 1991, sabía que lo importante era ser un profesional al cien por cien. Y lo logré. Mi trayectoria es muy transparente".



Pablo Falero será, en el futuro, entrenador. Y es probable que sea entrenador del stud Vacación, el mismo stud donde inició su pico más exitoso en el turf nacional.



"La familia Lottero, propietaria del stud Vacación, me dio una gran mano. Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires ellos me dieron la oportunidad de correr sus caballos. Y ahí conocí a Juan Carlos Maldotti, un cuidador con el que formé una dupla casi invencible", indicó.



Falero se retiró del hipódromo de La Plata con una alegría y una emoción difícil de poder explicar. "Cuando Cerutti me habló para correr a Solo Un Momento no lo dudé y hoy tuvimos la suerte de ganar. Como dije antes, Dios siempre me ha dado una mano en los momentos complicados".