Padres de la Escuela de Enología meten presión para que avance el sumario por las irregularidades denunciadas

Las madres, padres y miembros de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Fruticultura y Enología confirmaron este martes, en conferencia de prensa, que presentaron un pronto despacho para que el sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Educación avance y arroje claridad ante las irregularidades denunciadas en abril pasado. Hace seis meses que la comunidad educativa no tiene respuestas.

Verónica Zóccoli, madre de la escuela de Enología y presidenta de la Asociación Cooperadora.

“Seguimos sin saber qué pasó con la producción 2019 elaborada por nuestros hijos. Todavía nadie explica qué pasó con la producción de vinos (blanco y tinto), con el aceite de oliva y los dulces y conservas. Tampoco conocemos los motivos por los que el director de la escuela cobró un kit de inscripción de $200 a la hora de iniciar el nuevo ciclo escolar”, dijo Verónica Zóccoli, madre de la escuela de Enología y presidenta de la Asociación Cooperadora.

MIRÁ TAMBIÉN Padres de Enología piden investigar el faltante de la producción 2019 valuada en un millón de pesos

Cabe recordar que fue en el mes de abril cuando las madres, padres y miembros de la Asociación Cooperadora de la histórica escuela agrotécnica denunciaron públicamente graves irregularidades en el manejo y comercialización de la producción 2019 en dicha escuela. Lo que desencadenó, al día siguiente, el dictado de una resolución ministerial para que se inicie el sumario administrativo correspondiente.

María Eugenia Ibaceta, vicepresidenta de la Asociación Cooperadora

“Hace 100 días presentamos a los sumariantes un informe con más de 120 páginas de pruebas contundentes (foto) que respaldan los dichos denunciados en el mes de abril y todavía no tenemos respuestas”, dijo María Eugenia Ibaceta, vicepresidenta de la Asociación Cooperadora. “Las madres y padres de los alumnos de la escuela queremos saber qué pasó con la comercialización de los productos elaborados por nuestros hijos”.

Pronto despacho

En este marco, el doctor Federico Sanna, asesor legal de la Asociación Cooperadora de la Escuela informó que como el planteo inicial obra en el mes de febrero y el último movimiento del expediente es en el mes de abril; se decidió solicitar un pronto despacho.

“Si bien, el Ministro de Educación instruyó la apertura de un sumario administrativo después del pedido que hicieron las madres y padres de la escuela en relación a los informes productivos del 2019; nunca hubo una respuesta por parte del ministerio y el plazo de los 60 días ya se cumplió”, dijo.

Federico Sanna, asesor legal de la Asociación Cooperadora de la Escuela.

El abogado explicó que el pronto despacho se solicita para que en un tiempo prudencial (30 días hábiles), la comunidad educativa pueda tener certezas de lo sucedido.

"Si el silencio de la administración pública continúa después de ese tiempo, está la posibilidad de ir a un amparo por mora o ya evaluaremos con las madres o padres qué otros pasos legales seguir”.

Pedido legal

Sanna dijo que la legitimación del pedido que está haciendo la Asociación Cooperadora está respaldada en los derechos establecidos en el estatuto de la Asociación, en la ley de educación provincial 1327-H y leyes nacionales de Educación.

“Todas las direcciones de escuela están obligadas a hacer una rendición de cuentas al Ministerio de Educación y los padres tienen el derecho de reclamar esa información”, expresó. “Jurídicamente no hay forma alguna de negar la entrega de esa información, porque es información pública". Y remarcó: “Los que se está pidiendo no es descabellado. Aquí nadie ha pedido acciones penales contra una persona. No obra ninguna denuncia penal contra nadie. Acá lo que hay, es un pedido de información pública que encuentra una doble legitimación: una, que es información que sale de actos administrativos que tienen que cumplir con el requisito de publicidad suficiente y dos, que se da en el marco de un proceso educativo donde padres y madres tienen el derecho de saber lo que se hace con la producción de sus hijos y el destino de ese dinero que se obtiene por la venta de esos productos”.

Sin productos para vender

Hoy, como en el 2020, las estanterías de la Cooperadora siguen vacías. Los miembros de la comisión de la Asociación, que por primera vez está conformada por madres y padres, no tienen productos para vender al público, a pesar de que en la escuela los alumnos han seguido produciendo en grandes cantidades dulces, conservas y aceites de oliva.

Ante este panorama las madres y padres de la escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento dijeron estar desilusionados con el Ministerio de Educación por la falta de acción ante las irregularidades denunciadas.

“Solo queremos certezas. Queremos saber qué sucedió con los productos elaborados. Dónde fue el dinero que debería haber pasado por la Asociación Cooperadora y haberse invertido para mejorar la calidad educativa de nuestros hijos”, concluyeron.