Padres de la comunidad educativa de la escuela Baldomero Fernández Moreno, ubicada en Ruta Provincial Nº 510, localidad vallista de Chucuma, este jueves se reunirán con la supervisora de la zona del Ministerio de Educación para solicitar en que no se lleven el cargo de maestra de primaria de la escuela, ya que cinco alumnos de la comunidad se quedará sin docente a mitad del año escolar. “Además", dijo María del Mar López, vocera de los padres, "creemos que se están vulnerando los derechos de los niños a una educación de calidad en su lugar de residencia”,

Cuando los padres se enteraron de la noticia preguntaron cuál era la alternativa y desde la escuela vallista les informaron que no había otra opción, ya que el cargo no se iba a renovar y que sólo iba a quedar una docente para educar a todos los alumnos de diferentes niveles que asiste al establecimiento educativo.

“Sí, es así como dicen los padres", manifestó a DIARIO HUARPE Manira Cardozo, directora de la escuela. ·"Se ha procedido al levantamiento del cargo y los cinco chicos que eran educados por la docente María Ester Gordillo serán agrupados en los demás grados”,

La escuela Baldomero Fernández Moreno funciona en la localidad vallista como primaria rural aislada y sólo cumple con la educación del ciclo básico, es decir: primero, segundo y tercer grado. Hoy a la escuela asisten 20 niños.

“Estamos muy preocupados con todo esto porque no sabemos qué va a pasar con la calidad educativa de nuestros hijos. Porque al agruparlos todo cambia, porque no todos están al mismo nivel y en definitiva, nos parece una injusticia”, dijo Enrique, otro de los papás de la escuela.

De no tener respuestas favorables en el encuentro de este jueves el grupo de padres dice que seguirán reclamando y si es necesario viajarán a la Ciudad de San Juan para buscar el encuentro con la Ministra de Educación o la secretaria.

“Nosotros estamos con toda la apertura al diálogo para que, entre todos, logremos entendernos y clarificar las dudas”, dijo María Ester, otra madre de la comunidad educativa.

Respuesta oficial

En contacto con Cecilia González, directora de Área Educación Primaria, dijo: “Entiendo el reclamo de los papás, nadie quiere que los maestros se nos vayan, pero nosotros tenemos que responder al derecho de la educación de todos”.

Luego agregó: “Esto viene de años, no es algo que nosotros hayamos resuelto. Fue otra la supervisora que lo determinó, fue otro el ministro que lo avaló, es decir, no fuimos nosotros, esto ya estaba normado. Me parece bien que los padres se preocupen y obviamente estamos abiertos para escucharlos y ver qué es lo más favorable para todos. Porque primero y antes que nada avalamos el derecho a la educación”.

La directora de área también manifestó que si esto se decidió así, de transferir el cargo a otro establecimiento educativo, es porque hace falta hacerlo. “No es que se le esté sacando porque sí. Siempre hay una justificación que debe haber tenido en cuenta la otra gestión y que ameritó esta decisión”, concluyó.