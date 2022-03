Padres prefieren que sus hijos lleven barbijo al jardín, pero admiten que no es seguro que lo usen todo el tiempo

Desde el Ministerio de Educación de la Nación informaron que el uso del barbijo en el Nivel Inicial ya no es obligatorio y depende de cada padre, aunque sí recomendaban su uso. A pesar de ello, la mayoría de las madres y los padres sanjuaninos enviaron a sus hijos al jardín con tapabocas. No obstante, una gran parte admitió que lo más probable era que no lo usaran todo el tiempo.

“A Milena le recomendé que lo use principalmente adentro, es para cuidarla, tiene todas las vacunas, pero quiero tener una precaución extra”, comentó Andrea a DIARIO HUARPE.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Junto a ella también esperaba para ingresar a clases en la escuela Luis Jorge Fontana otro papá junto a su pequeña, Juan Carlos Carrizo con Xiomara. “Yo prefiero que use el barbijo porque hay gente que no se cuida mucho”, dijo. La nena está vacunada, pero no quiere que se contagie ya que él no se vacunó “por una cuestión de fe”, Es evangélico, aunque aclaró “no nos prohíben nada”.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En el caso de Beatriz Lima, ella contó que trata de que su hija Julieta lo use, pero admite que hay ocasiones en las que se lo saca. “Nosotros lo usamos todo el tiempo para darle el ejemplo y que sea más fácil para ella incorporar eso. Aunque no puedo asegurar que lo use todo el tiempo”, sostuvo.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Otro de los que lo llevó en esta jornada al jardín, pero su madre duda que lo use, es Fausto. “Lo trae, yo se lo pongo por las dudas, pero creo que mucho no lo va a usar”, manifestó su madre, Dalila Cortez.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

A Umma también le molestaba bastante, pero en la sala de 4 recién se lo sacaba cuando terminaba las clases. “Yo le enseñé que debe usar su barbijo siempre tapando su nariz y boca para cuidar a sus compañeritos y también a nosotros”, informó su mamá, Johana Torrejón.

Esta medida rige sólo para alumnos de Nivel Inicial ya que desde primer grado es una obligación que los alumnos lo utilicen como forma de prevenir contagios de coronavirus.