Con papás alegres porque ya no hay burbujas y mayoría de alumnos vacunados, los chicos volvieron a las aulas

Cuadras y cuadras de filas de mamás y papás junto a sus hijos con guardapolvos esperando para ingresar a las escuelas fue una de las postales que se repitió este miércoles debido a que los alumnos volvieron a las aulas. En los ingresos no faltó la toma de temperatura por parte del personal de los establecimientos educativos ni el alcohol líquido para desinfectar las manos. Así, los chicos fueron ingresando a poco para ser parte del acto de inicio de clases.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En este ciclo lectivo 2022 ya no existen las burbujas y los padres se mostraron de acuerdo con esto debido a las complicaciones que les causaban. Es que muchos tenían dos o más hijos y a todos les tocaban grupos distintos así que de igual manera debían ir a la escuela todos los días y organizarse con los demás chicos para que estudiaran desde la casa. Ahora, la mayoría los mandó con el barbijo colocado y otro de repuesto, como así también, con el kit de limpieza en el que no faltaba el alcohol para desinfectar todo.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Según relevamiento que realizó DIARIO HUARPE, la mayoría de los papás decidió vacunar a sus hijos contra el coronavirus, decisión que tomaron para cuidarlos del virus y que, en caso de que lo contrajeran, tuvieran síntomas leves.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“Nosotros vacunamos a nuestros tres chicos porque eso nos da seguridad”, dijo Simón Jofré que en esta jornada fue junto a su esposa a llevar a sus hijos a la escuela Cortínez.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En el caso de Carina, llegó media perdida en cuanto a los nuevos protocolos y este nuevo formato de clases que es muy similar al existente antes de la pandemia, sólo que con tapabocas y ventilación cruzada. "Mi hijo está vacunado, viene igual que el año pasado, con su kit que le entregaron acá, el barbijo y con la vacunación completa", contó.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

"Creo que este comienzo es mucho mejor que el del año pasado porque bajaron mucho los casos así que estamos más tranquilos como padres, por eso y porque nuestros hijos están todos vacunados. Además ya saben qué tienen que usar el barbijo y mantener la distancia. Justo me olvidé el del más chico, pero ahora me devuelvo a buscarlo para que lo use porque eso es lo más seguro", sostuvo otro papá, Mauricio.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Otro de los que se mostró de acuerdo con la vacunación contra el covid fue Matías que inmunizó a sus dos hijas porque "la vacuna es salud". Sus dos niñas fueron con barbijo bien colocado, pero él cree que la más pequeña, que va a jardín, no se lo va a dejar todo el tiempo debido a que muchas veces siente que le molesta y no puede respirar bien. No obstante, en el Nivel Inicial no es obligatorio su uso, aunque sí lo recomiendan.

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Entre los consultados, la mayoría decidió vacunar a sus pequeños, aunque no fue el caso de Carla quien dijo: "No estoy en contra, pero todavía no vacuno a mis hijos". Con lo que sí se mostró a favor fue con el regreso sin burbujas a las aulas. "El año pasado se me complicaba un montón porque uno venía una semana y el otro la siguiente así que era muy difícil".

En la fila, atrás de ella había una familia que pasaba la espera con selfies en la que salían el papá, la mamá y la nena. Se sacaron los barbijo para las fotos, sonrieron y luego se lo volvieron a poner. "Estamos felices, ella está muy contenta de volver a ver a sus compañeros", dijo Cristian Borbora, el papá. Él y su esposa celebraron el fin de las burbujas debido a que en el 2021 les costó un poco organizarse con las mismas..

Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Quienes también estaban emocionados por volver a las aulas eran Alexis y Francisco que llegaron este miércoles junto a su mamá, Ernestina Puchón, quien se mostró precavida ante las clases sin burbujas. "Ahora estamos mejor porque hay muy pocos casos de covid así que prefiero este formato, que vengan todos juntos, pero espero que respeten las distancias. Si se llega a complicar y suben los casos, prefiero las burbujas, a pesar de que sean un lío a veces", comentó la mamá.

Así, la mayoría de los padres optó por vacunar a sus hijos contra el coronavirus, como así también, se mostró a favor de que ya no existan las burbujas debido a las complicaciones que les generaban a quienes tenían más de un hijo y no siempre les coincidían los grupos.

Alumnos vacunados:

El viernes, en una conferencia de prensa la ministra de Educación, Cecilia Trincado, junto a su par de Salud, Alejandra Venerando, dieron detalles de la vacunación en las comunidades educativas.

"En nuestra provincia hemos tenido un importante plan de vacunación y hoy por hoy podemos decir que dentro del grupo de docentes, directivos, docentes de nivel inicial, primario, secundario, personal administrativo y porteros, ya el 95% completó el esquema de Vacunación Covid-19”, informó Venerando.

“En la población total de los niños/as y adolescentes: en los niños/as de 3 a 11 años, el 75,63% cuentan con esquema completo. Los adolescentes de 12 a 17 años el 82,36 % cuentan con esquema completo y estamos avanzando con las dosis de refuerzo, sobre todo en los adolescentes a partir de los 12 años”, agregó.

Con respecto a los datos del Calendario de Vacunación Escolar, dieron a conocer que “en el ingreso escolar, los porcentajes de vacunas colocadas de sarampión, rubéola y paperas es del 77.1%; poliomielitis, 78% y Difteria, tétanos y Pertusis (tos convulsa), 80%”. “Por otra parte, las vacunas obligatorias a los 11 años: Triple Bacteriana A Celular, 73.6%; VPH (Varón y Mujer), 75.8% y Meningococo, 65.2%”.