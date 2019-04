Para que los estudiantes del tercer año del secundario puedan continuar sus estudios en la misma institución. La comunidad educativa de la Escuela Juan Enrique Pestalozzi está solicitando a las autoridades del Ministerio de Educación la implementación del ciclo orientado, es decir cuarto, quinto y sexto año de la secundaria.

Una vez que los alumnos llegan al último año del ciclo básico comienzan a peregrinar para conseguir un banco en otra institución aledaña para continuar sus estudios. En el mejor de los casos un grupo reducido encuentra y sigue estudiando, otros por la edad no son recibidos y abandonan por completo el sistema educativo.

La escuela se ubica en el Parque Industrial del departamento de Chimbas. Actualmente funciona nivel inicial, primario y ciclo básico. En este último ciclo concurren aproximadamente 150 estudiantes. Hay cinco aulas, dos primeros, dos segundos y un tercero.

“Estamos pidiendo que los chicos puedan continuar estudiando en la institución que los acogió de niños. Cuando terminan el tercer año no pueden ingresar a otra escuela porque no los aceptan, ya sea por la edad o por no tener bancos disponibles”, dijo a DIARIO HUARPE, Eliana una mamá.