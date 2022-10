Esta semana se definirá una nueva reunión en la Obra Social Provincia (OSP) para avanzar en la negociación con ginecólogos y obstetras. A la espera del encuentro, desde el Colegio Médico dieron a conocer que el acuerdo está muy avanzado, pero la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) remarcó que el conflicto no está destrabado y que, hasta el momento, sigue vigente la renuncia a las intermediarias. Esto quiere decir que, por ahora, los afiliados de la obra social estatal continúan sin la prestación.

El presidente del Colegio Médico, Carlos Bordes, dijo a DIARIO HUARPE que “la situación va muy bien encaminada”. “Hay voluntad de diálogo con ambas partes y existen probabilidades de nuevas reuniones, una de ellas se realizará esta semana, y seguramente surgirá el mejor acuerdo para los dos sectores”, contó.

El dirigente también expresó que la Obra Social Provincia deberá recibir a la Sociedad Científica de Ginecología-Obstetricia para acordar todos los puntos posibles. “El principal objetivo es mejorar el pago de la OSP a través de instituciones intermediarias, honorarios y nomenclador”, sostuvo.

Desde el otro lado, la postura de la ASOG es diferente. Uno de los integrantes de la comisión directiva, Gustavo Mofficone, comentó a este diario que la situación sigue “básicamente igual” y que “no sería tan optimista como la gente del Colegio Médico”. “Hay algunas propuestas, pero no es lo que apuntamos. Abrimos el diálogo y estamos esperando la propuesta de la OSP, pero hasta el momento no hemos decidido nada porque la oferta no es muy diferente a la situación actual”, abundó en su relato.

El ginecólogo manifestó que la primera opción era un convenio directo. “Todos los puntos son buenos, pero el principal es acortar la ruta que impone la OSP como modalidad de pago”, aclaró. “Son muchos pasos que producen retenciones, eso genera mucho retraso en los pagos y disconformidad en los asociados”, expresó.

Mofficone declaró que la renuncia sigue en pie y que el 1º de noviembre se dejaría de atender a todas las obras sociales que no tengan convenio directo con la Asociación de Ginecología de San Juan. Además, por la postura conocida en los últimos días por traumatólogos y cirujanos pediátricos, sostuvo que no es una cuestión que “pone en tela de juicio a la atención ginecológica, sino a todas las especialidades”. “Si ASOG no participa y no está conforme, no habrá acuerdo”, concluyó.

¿Qué dijeron desde Salud Pública?

La ministra de la cartera sanitaria, Alejandra Venerando, le manifestó a este diario que “siempre estaremos abiertos al diálogo”, y que la solución entre la obra social con ginecólogos y obstetras debe ampararse en cuestiones legales. “Tengo entendido que la OSP está articulando con las instituciones intermediarias para llegar a buen puerto”, declaró la funcionaria.

Finalizada la primera reunión, el interventor de OSP, Miguel Greco, había destacado en todo momento que “es importante acordar reuniones que nos permitan avanzar en una solución para los 150.000 afiliados”.