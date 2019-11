Para Bielsa la institucionalidad "frenó el desborde de las calles"

El ex canciller Rafael Bielsa dijo hoy que en la Argentina "la institucionalidad frenó el desborde en las calles", porque las PASO "canalizaron institucionalmente una situación potencialmente explosiva", y opinó que el periodismo que cuestionó el sindicalista Hugo Moyano "va a desaparecer".



En diálogo con El Destape radio, Bielsa consideró que las primarias, que "fueron tan vitupereadas, fueron el episodio más contenedor de la bronca, la frustración y la desesperanza social" que generó el gobierno de Mauricio Macri, lo que es "una reflexión que se hace poco", sostuvo el ex funcionario.



Asimismo, cuestionó la política internacional del presidente saliente al sostener que "volver al mundo no es sacarse fotos sino tener resueltos algunos problemas domésticos, tener claros algunos objetivos y comprometernos colectivamente con esos objetivos; y en ese contexto realizar los primeros movimientos" en materia internacional.



El ex canciller concordó con la postura del presidente electo Alberto Fernández y sostuvo que "no hace falta una región homogeneizada desde el punto de vista ideológico para crecer. Para eso existe la diplomacia”.



Bielsa también opinó que el modelo de periodismo que asoció los cuestionamientos del dirigente sindical Hugo Moyano -quien dijo que "hay que revisar lo que hicieron algunos periodistas y medios en estos años porque han hecho mucho daño"- a una "Conadep del periodismo", va a "desaparecer, porque se descalifica a sí mismo".



"Cada vez le interesa más al que está convencido de antemano, que es el 25 % de la población. Que digan lo que quieran, ese es el poder de fuego: mientras no cometan un delito, que hagan y digan lo que quieran", agregó.



Y aseveró: "Si vamos a dar la batalla cultural démosla bien: la personificación en Clarín de la ley de Medios fue una pésima idea, en el sentido de que la ley era más que eso: era un consenso democrático construido en 20 puntos desde 1983".