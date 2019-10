Para el fiscal el "dinero" fue el móvil del doble crimen del mago y su novia

El fiscal Alejandro Musso, quien investiga el doble homicidio del mago y su pareja en la localidad bonaerense de San Fernando, aseguró hoy que el móvil del crimen fue el “dinero” y que, según la data de muerte, a las víctimas las asesinaron la noche del jueves, por lo que se cree que estuvieron cautivas más de 20 horas hasta que decidieron matarlas.



“El móvil primario fue dinero básicamente. El móvil secundario es verificar, que es la segunda fase de la investigación, de dónde salió ese dinero”, dijo esta mañana a la prensa Musso, en la puerta de su fiscalía en San Fernando.



Si bien no quiso hacer comentarios sobre la relación que puede tener el doble asesinato de Leonardo Fernández (53) y Jéssica Alberti Cigola (24) con el narcotráfico, Musso confirmó que ayer en la casa del mago de Parque Patricios “se secuestró una cantidad relativamente importante de estupefaciente”, en referencia a los 115 gramos de cocaína.



También señaló que las víctimas y los imputados se conocían y que la relación “tiene que ver con la noche y con algún tipo de fiestas vinculadas con el consumo”.



Respecto a la posibilidad de que “Alex Ilusionista” -tal como se hacía llamar el mago-, y su pareja hayan sido torturados durante varias horas, el fiscal informó que por lo que habló con el médico forense que hizo las autopsias “no tenían a simple vista lesiones de esa característica”, pero sí pudieron establecer como data de muerte las 23.30 del jueves.



“La data de la muerte es la noche del jueves. Podríamos decir que eventualmente esas personas han estado en el departamento esas 20 horas con vida”, afirmó.



Es que una cámara de seguridad registró a las 0.46 del jueves la llegada de “las cuatro personas”, es decir “Alex Ilusionista”, su novia y los hermanastros detenidos, Rubén Andrés Grasso (37) y Roberto Juan Alegre (41), a la escena del crimen, el departamento de la calle 25 de Mayo al 1147, de San Fernando.



“Posteriormente, cerca de las 2 de la mañana, hay un llamado al 911. Una vecina denuncia que escucha gritos, como una pelea y golpes, pero al arribo del móvil policial no pudo verificarse la urgencia por falta de datos”, explicó Musso.



El titular del Área de Investigaciones Criminales de la mencionada fiscalía confirmó que quien confesó ante el juez Gustavo Pierretti de Capital Federal que se habían robado una suma importante en dólares de la casa del mago en Parque Patricias, fue el primer detenido de la causa, Alexis Miguel Bonnet, arrestado dentro de la propiedad por la Policía de la Ciudad la madrugada del viernes.



Fuentes judiciales confirmaron a Télam que la cifra que Bonnet mencionó en su indagatoria es “140.000 dólares”, que llegaron a contar cuando abrieron una caja fuerte hallada la primera vez que tanto él como los hermanastros Grasso y Alegre fueron a revisar la casa de la calle La Rioja 1708.



Musso adelantó que hoy indagará por el doble homicidio a Alegre, quien ayer fue detenido en la villa Luján de Quilmes, luego de que un vecino lo reconocieron por la foto que circuló por los medios y llamara al 911.



El fiscal señaló que si bien no tiene valor judicial y espera lo que declare formalmente en la indagatoria de hoy, ayer Alegre manifestó frente a testigos la frase: “ya perdí, me hago cargo”.



Explicó que por el momento tiene como presuntos autores materiales del doble homicidio “a los hermanastros” y que a los tres les va a imputar “un dominio funcional del hecho respecto del robo”, aunque no descarta que a Bonnet lo acuse también por los asesinatos.