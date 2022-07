Desde la Unión Industrial de San Juan están preocupados por el faltante de insumos importados, situación por la que aseguraron que en algunas industrias ya comenzaron a adelantarles las vacaciones a empleados hasta que se normalice el panorama. Esto lo hicieron para evitar despidos.

Quien dio a conocer esto fue el vicepresidente de la entidad, Gustavo Fernández, que en diálogo con DIARIO HUARPE informó que “hay faltante de insumos importados. No todo lo que se fabrica en Argentina se hace 100% con cosas del país, hay una cuota de productos importados”.

Es por ello que algunas empresas ya han agotado su stock de materiales para trabajar, por lo que están adelantando vacaciones al personal. “No es una situación generalizada, pero está pasando por el faltante de insumos y la disminución en algunas líneas de producción”, dijo Fernández. Esto no sólo se vive en la provincia, sino que también ocurre en el país, así que empresarios comentaron estas dificultades a través de grupos y reuniones.

Con respecto a las industrias más afectadas, Fernández sostuvo que son la química, textil, la del plástico y las de los materiales de construcción.

Lo que ocurre con los elementos importados es que no están ingresando o no lo hacen en la cantidad necesaria. El vicepresidente de la entidad sostuvo que hay proveedores que tienen stock, pero no pueden adquirir los dólares para pagar esa mercadería y “eso genera desconfianza sobre cuál es el valor del dólar al que van a acceder cuando tengan que pagar la mercadería”. Al no tener un precio de referencia, muchos no venden o venden poco stock.

“Las soluciones no las tenemos nosotros, es el Gobierno el que debe buscar otra orientación en la política económica que le permita destrabar este inconveniente porque, tarde o temprano, si las fábricas van parando se va a afectar el empleo”, dijo Fernández.

Por el momento, para que no se pierdan puestos de trabajo, se adelantan vacaciones. Si esto se mantiene se va a pasar a la suspensión de tareas, se les abonará una parte del salario a los empleados, pero no el 100%. Después vienen los despidos, “que en el caso de las industrias es la última opción porque normalmente tienen empleados capacitados y cuesta mucho capacitarlos”, manifestó.

Si bien no tienen datos locales, a nivel nacional la Unión Industrial Argentina (UIA) hizo un relevamiento en 200 empresas y, de ellas, 165 manifestaron tener problemas con el abastecimiento de insumos y no descartaban disminuir los niveles de actividad o adelantar vacaciones.

Qué dicen los sindicatos

A pesar de los dichos de la Unión Industrial local, dos sindicatos aclararon en diálogo con este medio que aún no adelantaron vacaciones a sus trabajadores, pero están alerta debido a que no saben si el panorama puede cambiar.

Desde el Sindicato de Obreros Textiles, Américo Vargas sostuvo que actualmente están bien. No obstante, aseguró: “No sabemos si esto puede cambiar el mes que viene, trabajamos con productos importados, pero hasta ahora está llegando lo que se está pidiendo”.

Mientras que desde la UOCRA, Alberto Tobares comentó que, por el momento, ninguna empresa les informó sobre este tipo de este inconveniente.