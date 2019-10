Para la madre de Jessica la policía "podría haberlos salvado" si actuaba tras la denuncia de vecinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La madre de Jessica Alberti Cigola, la joven que fue asesinada junto a su pareja, el mago Leonardo Fernández, en un departamento del partido bonaerense de San Fernando, consideró hoy que "la policía podría haberlos salvado a ella o a él" si hubiese entrado a la propiedad cuando los vecinos denunciaron ruidos sospechosos.



"Sé que los vecinos llamaron cuando escucharon ruidos. La policía se acercó pero no ingresó al domicilio, podría haberlos salvado, a ella o a él. Cuando los vecinos denuncian ruidos, golpes, peleas, ellos deben ingresar y constatar que las cosas estén bien", dijo Mariela en diálogo con el canal TN.



Es que, de acuerdo a la pesquisa, a raíz de la denuncia de vecinos por ruidos extraños la madrugada del jueves último la policía llegó a la casa de uno de los hermanastros ahora detenidos por el crimen aunque no ingresó y se retiró.



Recién casi 24 horas después, la noche del viernes, y en el marco de un allanamiento por un robo a la casa del mago y de la joven en el barrio porteño de Parque Patricios, la policía entró al departamento del ahora detenido Rubén Andrés Grasso y encontró los cadáveres de la pareja.



Minutos antes de ingresar a la fiscalía de San Fernando para reunirse con el fiscal del caso, Alejandro Musso, la madre de Jessica (23) contó que se enteró de lo sucedido con su hija cuando la policía fue a su casa el sábado a la mañana.



Mariela dijo que su hija y Fernández (52) estaban en pareja desde hacía tres años y que Jessica le había contado que habían vendido hace poco una propiedad, por lo que no descartó que el dinero lo tuvieran en la casa.



Sobre el encuentro entre la pareja y los acusados -Grasso y su hermanastro, Roberto Alegre- la mujer confirmó que "había una relación entre el mago y estas personas" y que su hija "lo acompañó".



"Yo hablaba con mi hija de cosas en general y sé que el mago tenía muchas amistades. Ella me había comentado que habían vendido un departamento así que en principio ese (el robo) sería el móvil", expresó Mariela.



"Había una relación (con los hermanos acusados) obviamente; no sé si de amistad o eran conocidos o era por el trabajo de mago, pero ellos fueron a esa casa tranquilos y se encontraron con estas personas que decidieron destruirlos", concluyó la mujer.