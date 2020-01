Para la senadora de Juntos por el Cambio, Macri es "el jefe de la oposición"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La senadora nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, consideró que el ex presidente Mauricio Macri es "el jefe de la oposición", dio por seguro que se mantendrá la alianza entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica y que esa coalición ayudará a la gobernabilidad y advirtió que la administración de Alberto Fernández pidió en este primer mes "facultades casi imperiales".



"Macri es el jefe de la oposición. Que en la interna haya quienes quieran tener un rol activo, es otra historia", afirmó la senadora nacional.



En diálogo con la agencia Télam, Rodríguez Machado aseguró que "en este momento, para los mercados internacionales y para la confianza del sector productivo y económico, no es lo mismo que Macri opine sobre algo a que lo haga otro".



Además, reiteró que "tienen un efecto muy fuerte las opiniones" del ex presidente y juzgó que "cualquiera de los otros dirigentes de la oposición que hable puede decir lo mismo, pero si lo dice Macri tiene un efecto distinto".



No obstante, la senadora cordobesa añadió que Juntos por el Cambio "debe seguir consolidándose", para lo cual habrá "movimientos internos que no deben generar rupturas".



"Estamos trabajando todos en conjunto", insistió la legisladora, que dio por sentado que la principal alianza opositora al gobierno de Fernández colaborará con el Ejecutivo cuando lo necesite.



"Desde el día uno dijimos que vamos a facilitar la gobernabilidad", contó Rodríguez Machado, aunque advirtió que los legisladores opositores no están "dispuestos a dar facultades especiales, cuestiones fuera de la ley o a otorgar poderes absolutos".



"Pero, gobernabilidad, sí", enfatizó.



En ese sentido, y aunque se negó a dar precisiones sobre la estrategia que adoptará Juntos por el Cambio en el Senado con respecto al proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa enviado por el gobierno a la Cámara baja -donde será debatido esta semana-, la legisladora aconsejó convocar a la oposición para "demostrar consenso".



"Creo que sería una buena señal si ellos lograsen tener alguna cuestión de identificación con la oposición. En cuestiones así, Macri siempre convocaba al peronismo", reseñó.



Para Rodríguez Machado, la difusión de un acuerdo entre oficialistas y opositores acerca del tema de la deuda "beneficiaría y generaría confianza".



"No necesitan los votos, porque el número lo tienen. Pero necesitan sentarse para demostrar que hay un consenso más político que numérico", opinó.



Sin embargo, la senadora señaló que "no es necesario establecer el pago a través del Congreso" y atribuyó la iniciativa gubernamental a que el Ejecutivo "quiere cubrirse con el tema de los pagos de las comisiones".



"No hay clima de alta confiabilidad sobre rumbo económico del gobierno en general. Una ley puede hacer que eso pueda ser reencausado", precisó.



No obstante, la senadora advirtió que "la confiabilidad no vuelve si este gobierno sólo le hecha la culpa al anterior".



"La confianza del mundo vuelve si agarran la manija y se deciden por cuál rumbo económico tomar. Tienen un error de concepto de cómo funcionan los mercados, que sólo se fijan en lo que hace el actual gobierno nacional, y no en lo que hizo el anterior", detalló.



Rodríguez Machado cuestionó que la administración de Alberto Fernández "en este primer mes solicitó facultades casi imperiales, pero con esas facultades no hizo nada o sólo encaró cuestiones vinculadas a la política y no a la economía".



"No veo que haya claridad hacia dónde va. Ni siquiera sabemos qué va a contener la Ley de Presupuesto", finalizó.