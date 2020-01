Para la senadora Sacnun, la UIF se usó como "herramienta política" durante el macrismo

La senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) sostuvo hoy que la Unidad de Información Financiera (UIF) fue utilizada en los últimos 4 años como "herramienta política en lugar de darle el prestigio que se requiere" y aseguró que su fuerza "está conforme con el nivel académico" de los postulantes que propuso el Poder Ejecutivo para encabezar el organismo.



Así se refirió a las candidaturas de Carlos Cruz y Mariana Quevedo para conducir el organismo antilavado, cuando en marzo culmine la actual gestión, que encabezan Mariano Federici y María Eugenia Talerico.



"Hasta ahora, la UIF fue utilizada para poner en marcha un mecanismo de persecución de opositores y de jueces", sostuvo la senadora santafesina en diálogo con Radio 10.



Para Sacnun, "esta UIF tal como la planificaron no puede más que ser un instrumento de un modelo de desregulación cambiaria y financiera y un instrumento de persecución selectiva, a algunos sí y a otros no".



En ese sentido, se preguntó por qué nunca investigaron "las cuentas de Sergio Varisco", en referencia al ex intendente de Paraná, condenado por narcotráfico.



La senadora se refirió a las audiencias que tienen lugar en el Senado para debatir las postulaciones de los candidatos presentados por el Ejecutivo, y sostuvo que su bloque está "conforme con el nivel académico, la preparación y la formación" de Cruz y de Quevedo.



A principios de este mes, diputados nacionales de la Coalición Cívica encabezados por Elisa Carrió habían presentado una impugnación a las candidaturas de ambos ante el Ministerio de Economía de la Nación.



En el escrito se señalaba que había una "la falta de idoneidad manifiesta del señor Cruz puesto que", según afirmaron, "carece de los antecedentes técnicos y profesionales en la materia" en tanto argumentaron "la inhabilidad moral de la señora Quevedo, en los términos del artículo 9 bis del mismo cuerpo normativo".



En cambio, la senadora santafesina defendió a los postulantes y consideró que durante el macrismo la UIF "ha sido utilizada como herramienta política en lugar de darle el prestigio que se requiere".