El gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, votó en la escuela Carlos Pellegrini, en Santa Lucía, en este balotaje 2023 y habló con la prensa sobre el duelo electoral que encabezan Sergio Massa y Javier Milei: "Cualquiera sea el presidente, va a tomar medidas que no sean simpáticas", dijo el actual diputado nacional, al tiempo que agregó que lo encontrarán trabajando como gobernador para hacer lo mejor para los sanjuaninos.

Orrego puso énfasis en llamar a la gente a que se acerque a las escuelas a votar, entendiendo que, en el marco de los 40 años de democracia, es clave que se pueda ejercer el derecho a voto. "Es un día sublime, importante. A raíz de los 40 años de democracia es muy importante que vayamos a votar e invito a los sanjuaninos a que expresen su voto. Es el sistema más importante que tenemos y se tiene que consolidar más", afirmó.

Respecto de si el resultado del balotaje termine imponiendo a Massa o a Milei, el mandatario electo explicó que, "Dios quiera que lo ilumine para tomar decisiones correctas al futuro presidente" y agregó que "los momentos que vienen, cualquiera sea el contexto, van a ser difíciles".

"De una u otra forma, Argentina tiene que tomar medidas que beneficien a los argentinos. Cualquiera sea el presidente, va a tomar medidas que no sean simpáticas", esgrimió Orrego.

En este sentido, manifestó que sea Massa o Milei, "me va a encontrar trabajando como gobernador al lado de él para que a la Argentina le vaya bien" y para cerrar, aseveró que "si estamos todos unidos, no hay obstáculo que no podamos superar".