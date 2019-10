Paraguay, con Robert Rojas y Junior Alonso como titulares, perdió ante Serbia en un amistoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado paraguayo de fútbol, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo y con los defensores Robert Rojas, de River Plate, y Junior Alonso, de Boca Juniors, perdió hoy ante Serbia 1 a 0, en un partido amistoso jugado en ese país europeo. Aleksandar Mitrovic (45m.St) marcó el único gol del encuentro, jugado en el Stadion Mladost de la ciudad de Krusevac y arbitrado por el esloveno Nejc Kajtazovic. Paraguay jugó casi todo el complemento con 10 jugadores por la expulsión de Miguel Almirón, ex jugador de Lanús (8m ST), por doble amonestación. Estuvieron en el banco de suplentes pero no ingresaron Ángel Romero y Óscar Romero, ambos de San Lorenzo; el arquero Antony Silva (Huracán); y el argentino nacionalizado paraguayo Alejandro Romero Gamarra (ex Huracán). En tanto, Venezuela le ganó a Bolivia 4 a 1 en Estadio Olímpico de la UCV de Caracas, con goles de Yangel Herrera (38m.Pt), Darwin Machín (41m.Pt) y Salomón Rondón (5m.St y 42m.St -p-). Gilbert Álvarez (10m.St) descontó para los visitantes.