Este lunes, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria con gremios del transporte, como el caso de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El reclamo efectuado por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que constaba de un pago de un bono de $50.000 a jubilados y pensionados y la eliminación de Ganancias, iba a tener como consecuencia un paro de colectivos en todo el país para este martes por 24 horas, pero la medida de la cartera lo imposibilitó.

A través de la Ley 14.786, el ministerio nacional ejecutó este dictamen que le baja el pulgar a una huelga general, bajo el liderazgo de Omar Maturano, uno de los máximos dirigente del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad de todo el país. Dicha manifestación fue convocada y ratificada la semana pasada en la provincia de Tucumán.

Desde ese sindicato criticaron duramente la ejecución del Impuesto a las Ganancias sobre los viáticos y las horas extraordinarias y feriados que los “obligan a trabajar”. Además, confirmaron que “la puja en paritarias no es por más o menos porcentaje sino por la dignidad de los trabajadores”.

“El salario no es ganancia, que es producto de la rentabilidad del capital, mientras el trabajo es esfuerzo intelectual o manual para producir productos y/o servicios”, abundaron. “Ante el cambio del mínimo no imponible, la UGATT exige que no se descuenten horas extras, viáticos y vacaciones”, dieron a conocer.