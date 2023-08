La Secretaría Electoral de San Juan, tal como lo adelantó DIARIO HUARPE, advirtió hace algunos días sobre la posibilidad de que hubiese faltantes de boletas de algunos de los 27 precandidatos presidenciales en los cuartos oscuros de las escuelas locales durante las PASO del próximo 13 de agosto. En este contexto, el secretario electoral, Edgardo Benítez, confirmó que, al menos de que haya fiscales que se encarguen de repartirlos, habrá faltante de votos de 14 presidenciables que no tienen lista de representación local, debido a que las agrupaciones no mandaron los ejemplares ni a la institución ni a Correo Argentino. Hay cuatro aspirantes que tampoco tienen lista local, pero sí tendrán la chance de estar en los cuartos oscuros dado que sí mandaron sus votos a la secretaría. El resto, nueve en total, cuentan con candidatos sanjuaninos que se encargarán de su fiscalización y prevén que no habrá problema.

El quid de la cuestión está en las boletas nacionales que no tienen representación con precandidatos sanjuaninos. Benítez explicó que pidieron a las 18 listas presidenciales que están en esta situación que envíen boletas a la secretaría, con el objetivo de que todos los cuartos oscuros de San Juan tengan sus votos. En este marco, solo cuatro de ellos hicieron caso a esta petición: la agrupación Movimiento de Acción Vecinal, con sus precandidatos Raúl Albarracín y Sergio Pastore; Política Obrera, con Marcelo Ramal y Patricia Urones; Principios y Valores con Guillermo Moreno y Leonardo Fabre; y Movimiento al Socialismo, con Manuela Castañeira y Lucas Ruiz.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De este modo, al menos por el momento, habrá 14 listas nacionales que no exhibirán sus votos en la provincia. Se trata de: Frente Liber.AR, con sus precandidatos Nazareno Etchepare y Fernando Lorenzo; Frente Liber.AR, con Ramiro Vasena y Víctor Lagonegro; Frente Liber.AR, con Julio Barbaro y Ramona Pucheta; Principios y Valores, con Eliodoro Martínez y Vicente Souto; Principios y Valores, con Jorge Oliver y Britos San Martín Ezequiel; Principios y Valores, con Carina Bartolini y Mabel Gómez; Principios y Valores, con Paula Arias y Walter Vera; Unión del Centro Democrático, con Andrés Passamonti y Pamela Fernández; Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, con Raúl Castells y Adriana Reinoso; Movimiento Izquierda Juventud Dignidad Confederal, con Santiago Cuneo y Gustavo Barranco; Proyecto Joven, con Mempo Giardinelli y Solernou Bárbara; con Proyecto Joven, con Martín Ayerbe y Hugo Rodríguez; Proyecto Joven, con Reina Ibañez y Gonzalo Ibarra; y Frente Patriota General, con César Biondini y Mariel Avendaño.

En este marco, claramente, las listas que en principio no tendrán problema con su repartición serán las que sí tienen representación. Primero, las que tienen candidatos presidenciales: Juntos por el Cambio; con Patricia Bullrich y Luis Petri; Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales; Unión por la Patria, con Sergio Massa y Agustín Rossi; Unión por la Patria, con Juan Grabois y Paula Abal Medina; Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño; Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, con Gabriel Solano y Vilma Ripoll; con La Libertad Avanza, con Javier Milei y Victoria Villaruel; Libres del Sur, con Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid; Hacemos por Nuestro País, con Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Asimismo, en San Juan hay dos listas que no tienen candidatos presidenciales, pero sí a senadores y diputados: Partido Popular y La Cruzada Renovadora.

De este modo, Benítez aclaró que la responsabilidad de reposición de las boletas quedará a cargo al 100% de las agrupaciones. Lo mismo sucede con aquellas que no enviaron votos a la provincia, por lo que esto no implica que taxativamente haya en los cuartos oscuros.

“Los fiscales saben que tienen permitido llevar las boletas a los cuartos oscuros”, planteó Benítez.

Dato

Cabe recordar que la boleta que encabeza Sergio Uñac tendrá como precandidatos a dos presidentes, tanto a Massa como a Grabois, por lo que habrá dos opciones. La misma situación sucede con Juan Carlos Gioja.

Publicidad

Las que no estarán

Los que sí estarán