El próximo 24 de junio todos los quieran participar de las elecciones PASO de agosto deberán cumplir con la inscripción en la Justicia Federal. En ese contexto es que en los últimos días hubo una reunión en San Juan que dejó entrever a quiénes acompañarán a la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Así es que surgieron cuatro nombres que encabezarían la boleta como precandidatos a senador o diputado nacional.

El lunes pasado se hizo un locro en Rawson, al que asistieron unas 200 personas, y allí quedó establecido que Verónica Benedetto, Sergio Vallejos, Juan Domingo Bravo y Mario Capello son los dirigentes que formarán parte de la boleta que encabezará Bullrich como precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio.

El lunes en el locro de Rawson estuvieron presentes todos estos dirigentes, de los cuales Verónica Benedetto, candidata a intendenta de Rawson, y Sergio Vallejos, fueron los principales oradores. Esto fue tomado como que serían las figuras que encabezarán la lista de senadores y diputados nacionales de la boleta de Bullrich.

De confirmarse esto el próximo sábado, plazo de cierre de la presentación de las precandidaturas, habrá que ver que ocurra con la candidatura a gobernador de Sergio Vallejos por Evolución Liberal. La incógnita se abre porque su discurso es la de “terminar con los privilegios de la política” y si no se baja presentaría una doble candidatura, que si bien no es ilegal si es considerado antiético.

Para confirmaciones habrá que esperar unos días, ya que tanto Juan Domingo Bravo como Mario Capello estuvieron presentes en la reunión, aunque no oficiaron de oradores, pero esto no los aparta de la posibilidad de que lideren las boletas. Lo que sí sorprendió fue la ausencia de María Eugenia Raverta, dirigente que se viene mostrando cercana a Bullrich desde hace años y que en la reunión anterior de mayo se retiró ofuscada porque no le dieron el micrófono para dar su mensaje.

El apoyo a la precandidatura de Bullrich

En mayo pasado dos de las cuatro subagrupaciónes que forman parte de la oposición sanjuanina, firmaron el apoyo a Patricia Bullrich en la lucha interna de Juntos por el Cambio. Los que firmaron el documento fue Evolución Liberal y también la subagrupación de Juntos que tiene como referencia a Marcelo Arancibia y Oscar Marconi.

También fue apoyado por Miguel Arancibia de Republicanos Unidos, Juan Domingo Bravo del bloquismo disidente entre otros.

Dato

Verónica Benedetto fue candidata a intendente de Rawson por la oposición. Está terminando con el mandato como concejal y tiene una relación personal con Bullrich desde hace años.