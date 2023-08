El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en de Mendoza presentando sus propuestas para adultos mayores y remarcó que serán los protagonistas del país que viene.

“Vamos a devolverles a los jubilados lo que es de ellos y a terminar con la Argentina que los posterga”, aseguró Rodríguez Larreta durante la presentación de las medidas ante la prensa local.

Publicidad

Rodríguez Larreta aseguró que los adultos mayores “sufren el maltrato de un Gobierno nacional que los engaña y no les paga lo que les corresponde después de toda una vida de trabajo”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Los jubilados se esforzaron toda su vida, pero hoy parecen haber quedado en el olvido. En estos cuatro años, perdieron 29% de poder adquisitivo. Esto se acaba. Basta de maltratos, de jubilaciones indignas. Basta de olvido y abandono para nuestros jubilados. Las personas mayores van a ser protagonistas de la Argentina que viene”, agregó el precandidato.

Al repasar sus propuestas, trazó tres ejes centrales: que los adultos mayores tengan una jubilación digna, cuidarlos para que dejen de vivir con miedo y garantizar su bienestar integral a través de un envejecimiento activo a nivel físico, psicológico y emocional.

El precandidato a presidente compartió sus propuestas con la ciudadanía. Foto: gentileza.

Sobre el primer punto, detalló: “Vamos a reconocer todos los aportes jubilatorios de los trabajadores, es decir, se elimina el requisito de 30 años de aporte para jubilarte. Hoy, si trabajaste 29 años, pero no llegaste a los 30, el Estado se queda con todos tus aportes y te manda a hacer la fila para esperar una moratoria o te da una prestación básica como si nunca hubieras aportado. Es una estafa. En nuestro gobierno, todos los jubilados van a cobrar una base y después van a ir cobrando más de acuerdo a sus aportes. Cada año y cada mes aportados serán reconocidos con una jubilación mayor”.

Publicidad

El precandidato presidencial agregó otras dos medidas para tener una jubilación digna: “La segunda propuesta es tener una fórmula de movilidad jubilatoria que no pierda contra la inflación. Tiraron 14 toneladas de piedra para frenar la fórmula del gobierno de Mauricio. Después la suspendieron por decreto. Esa suspensión, impulsada por Alberto Fernández, hizo que hoy los jubilados no lleguen a fin de mes. En nuestro gobierno, los aumentos en la jubilación no van a perder contra la inflación. Además, vamos a revisar los regímenes previsionales de excepción, que hace tiempo dejaron de ser la excepción para convertirse en la regla”.

El segundo objetivo, explicó Rodríguez Larreta, es que los adultos mayores no sean víctimas de los delincuentes. “Mi cuarta propuesta es endurecer las penas para todo aquel que cometa un delito contra alguna persona mayor. Y además, vamos a capacitar a los mayores en la prevención del ciberdelito”, sostuvo.

El tercer eje de las propuestas es garantizar un bienestar integral a través de un envejecimiento activo. “Vamos a ofrecer contención emocional a las personas mayores. Vamos a crear un servicio gratuito de escucha telefónica para las personas mayores que se sientan solas o tristes. Es un servicio que ya ofrecemos en la Ciudad y que lleva casi 50.000 llamados recibidos”, anunció.

“Vamos a crear un Sistema Integral de Cuidados para que cada persona mayor acceda a los distintos niveles de atención y cuidados que necesite cerca de su casa. Vamos a incentivar que estén activos creando una red de bienestar, sumando puntos de encuentro en parques, plazas y espacios comunitarios de todo el país con propuestas sociales, recreativas, culturales y saludables que los ayuden a disfrutar”, expresó el precandidato presidencial.

Rodríguez Larreta agregó que todas las propuestas pueden encontrarse en www.horaciorodriguezlarreta.com.ar/propuestas

La agenda del dirigente de JxC también incluyó actividades por las ciudades de Godoy Cruz, Junín y Mendoza capital, donde por la noche finalizó su gira, luego de encabezar un acto con vecinos y militantes junto al candidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo.

Durante el anuncio, que se realizó en el Centro Catalán de Mendoza, el precandidato presidencial estuvo acompañado por el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós; el intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, que lo escoltó durante toda la vista a la provincia; por el candidato al Parlasur por Mendoza Roberto Ríos; el director de Adultos Mayores del gobierno provincial, Aldo Sáez; y un grupo de adultos mayores.