Patriarca de la Iglesia Católica Caldea pide que Irak "no se convierta en un campo de batalla"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Patriarca de la Iglesia Católica Caldea, cardenal Louis Raphael I Sako, pidió que Irak "no se transforme en un campo de batalla" y llamó a entablar un "diálogo sensato y civilizado" que evite "consecuencias inesperadas" al país asiático.



"Que Irak no se convierta en un campo de batalla", pidió el cardenal Sako, tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Bagdad ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Los iraquíes están todavía conmocionados por lo que sucedió la semana pasada. Tienen miedo que Irak se convierta en un campo de batalla, en lugar de ser una nación soberana capaz de proteger a sus ciudadanos y sus riquezas", planteó el purpurado, en declaraciones divulgadas por el sitio oficial del Vaticano.



"En estas circunstancias tan críticas y tensas, es prudente tener un encuentro en el cual todas las partes interesadas se sienten alrededor de una mesa para entablar un diálogo sensato y civilizado que evite a Irak consecuencias inesperadas. Imploramos a Dios Todopoderoso que garantice a Irak y a la región una 'vida normal', pacífica, estable y segura' a la que aspiramos", agregó el cardenal iraquí.



Las declaraciones del cardenal se dan a horas de que el jueves 9 por la mañana el papa Francisco dé su tradicional discurso anual al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en el que se espera que se refiera a la necesidad de bajar la tensión en Medio Oriente en general y en Irak en particular.



El domingo, en un tuit, el Papa planteó que "debemos creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. No se logra la paz si no se la espera. Pidamos al Señor el don de la paz".