Patricia Bullrich: "El Gobierno debe dejar de apoyar regímenes que no respetan las reglas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich advirtió hoy que el gobierno de Alberto Fernández "debe dejar de apoyar regímenes que no respetan las reglas de la democracia y asaltan el parlamento", después de que el chavismo designara nuevas autoridades legislativas en Venezuela.



Bullrich sostuvo desde su cuenta de Twitter que el "régimen" del presidente de ese país, Nicolás Maduro, "profundiza la dictadura".



"El gobierno argentino debe dejar de apoyar regímenes que no respetan las reglas de la democracia y asaltan el parlamento", dijo y completó: "Maduro dictador".



En Venezuela, el diputado Luis Parra, antiguo opositor señalado como partícipe de un escándalo de sobornos, fue designado hoy presidente de la Asamblea Nacional para suceder a Juan Guaidó, con los votos de los legisladores chavistas y de los disidentes de la oposición.



Parra fue designado en una sesión que el grueso de la oposición calificó como "irregular", después de denunciar que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), controlada por el chavismo, impidió el ingreso de numerosos legisladores al recinto.