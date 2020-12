Patricia, la docente que hace 10 años lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres y niños en Valle Fértil

Patricia es una docente oriunda de Valle Fértil que se fue a vivir a La Rioja durante 20 años. En el 2008 volvió al pueblo en el que jugó cuando era niña y notó que “la violencia hacia los niños y hacia las mujeres estaba instalada y era naturalizada”, cuenta. Por esa razón se enfocó en tratar de cambiar un poco esta cultura a través del arte y de las charlas, ya que se especializó en educación emocional.

La docente aprovechó que en la casa que alquilaba había un salón y lo utilizó para abrir un jardín de estimulación temprana y terapéutica para niños de 2 y 3 años. Como iban con sus padres, no sólo se dedicaron al arte, sino que Patricia comenzó a dar charlas sobre los buenos tratos en la familia y a aconsejarlos para que cambien algunos hábitos naturalizados.

Pasaron los meses y también empezó a trabajar con el arte con adolescentes de 14 a 18 años. Les enseñó pintura, modelado, música e hicieron teatro. La confianza que se generó en el grupo fue tanta que muchas de las asistentes, todas eran mujeres, contaron las problemáticas que vivían en los hogares.

En el taller de arte las mujeres se animaron a contar las problemáticas relacionadas a la violencia de género que vivían en sus casas. Foto: gentileza.

Así surgió el grupo “Pimientita y sus amigas” cuyas integrantes salieron a animar cumpleaños y a actuar en diversos lugares. De esa forma, Patricia logró contener a las jóvenes para que no pasaran todo el día en la calle y estuvieran seguras.

El grupo “Pimientita y sus amigas” este año no tuvo muchas clases por la pandemia. Foto: gentileza.

“Ensayábamos de lunes a viernes y los sábados actuábamos. Salían de la escuela, se iban a merendar a mi casa y ya se quedaban a ensayar. De esa forma las contuvimos. Al tiempo las niñas empezaron a traer a sus madres y también terminaron contando las problemáticas con las parejas y la violencia que sufrían”, dice.

En medio de las prácticas siempre hubo conversaciones y charlas en las que la docente les enseñó los tipos de violencia de violencia que existen y las aconsejó para que denunciaran. Gracias a ello, hubo muchas que se animaron a denunciar a quienes las violentaban.

No obstante, hubo algunos casos con los que se involucró demasiado y terminó afectada emocionalmente. Ahí fue cuando decidió actuar, pero no dejarse llevar por sus emociones.

Como este año el grupo de teatro no pudo ensayar debido a la pandemia de coronavirus, la docente buscó otra forma de ayudar: difundió su teléfono para que le llamen aquellas personas que necesitaran ayuda u orientación. Ella se encarga de buscar las respuestas en las diversas instituciones de Valle Fértil y, tras conseguir la información, se las brinda a quienes la solicitaron.

Los llamados que más le llegan son de vecinos de mujeres que son víctimas de violencia de género. Generalmente escuchan los insultos o golpes desde sus casas y no saben qué hacer, así que le preguntan a Patricia para que los oriente. En esos casos les recomienda que inicien una solicitud de protección en la comisaría.

“Cuando me piden ayuda, busco la respuesta institucional”, cuenta. A pesar de que es docente, cuando estuvo en La Rioja fue parte de una campaña contra la drogadicción que hizo Desarrollo Humano y dice que ahí aprendió cómo debe actuar una persona sin ser profesional en algunos temas.

Además, en el mes de noviembre que es el de la eliminación de la violencia contra la mujer, hizo un microprograma de radio en conjunto con el área Mujer del departamento. Duró sólo una semana, pero en esos días fueron psicólogos, trabajadores sociales y abogados que respondieron a cada una de las dudas que las vallistas les expresaron a través del WhatsApp

. El programa radial lo hicieron en noviembre, mes de la eliminación de la violencia contra la mujer. Foto: gentileza.

“Yo seguramente me vaya en unos años de Valle Fértil, pero quiero dejar algo en el lugar en el que nací, quiero dejar mi semillita acá. Sé que no voy cambiar la naturalización de la violencia que hay hacia niños y mujeres, pero si voy a poder modificar pensamientos a las generaciones nuevas para que entiendan que hay cosas que están mal. Es muy difícil, pero no es imposible”, cierra la docente que cada día trabaja para erradicar la violencia en el departamento.