Patronato comenzó la pretemporada 2020 con el objetivo de mantener la categoría

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel profesional de Patronato de Paraná comenzó esta tarde los trabajos de preparación para la segunda mitad de la temporada, donde buscará cortar la racha de 11 partidos sin victorias, salir de la zona de descenso y mantenerse en la Superliga la próxima temporada.



A pesar de que el club informó las incorporaciones de los volantes Lautaro Torres (ex Ferro) y Fernando David Luna (ex Emelec de Ecuador), en el regreso no hubo caras nuevas y se ausentó el arquero Matías Ibáñez, con permiso por su casamiento.



El "Rojinegro" lucha por salir de la zona de descenso junto a Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi de Mar del Plata y por eso trabajará en Paraná, donde realizará doble turno hasta el próximo lunes.



Allí se concentrará en el Gran Hotel Paraná desde el lunes 6 y hasta el jueves 9 de enero, cuando viaje a Buenos Aires hasta el 13 para realizar partidos amistosos ante Nueva Chicago, Atlético Tucumán y Atlético Rafaela.



El representante de Entre Ríos en la Superliga se enfrentará oficialmente a Banfield el 26 de enero, a partir de las 17.35, en el estadio Florencio Sola, por la 17ma. fecha, donde buscará volver al triunfo después de once fechas.



El ex técnico de Temperley y Aldosivi Gustavo Álvarez tendrá su primera pretemporada a cargo de Patronato, luego de su debut este año donde perdió 1 a 0 ante Vélez.



Álvarez contará con Fernando David Luna, mediocampista ofensivo de 29 años, que llega a Paraná en condición de libre tras su paso por Emelec de Ecuador y firmará hasta junio de 2021.



Luna inició en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en 2011, pasó por varios clubes del ascenso del interior y de la zona metropolina, Arsenal, Atlético Rafaela, y en 2017 viajó a Ecuador para jugar con Emelec, donde logró un campeonato local.



En tanto, Patronato informó del arribo de Lautaro Gabriel Torres (23), volante central proveniente de Ferro Carril Oeste, en condición de cedido, pero el club porteño negó la transacción.



"Ante el comunicado oficial que da por hecha la contratación a préstamo del futbolista, informamos que las autoridades del club recién han iniciado las conversaciones y que no se ha cerrado ninguna negociación", aseguraron desde Ferro.