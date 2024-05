Un grupo de influencers de la cocina llegaron a la provincia de San Juan para visitar una destacada fábrica de aceite de oliva. Durante sus recorridos y catas, Paulina Cocina compartió en sus redes sociales que probó las semitas sanjuaninas por primera vez y quedó encantada.

"Me volví loca con las semitas sanjuaninas, nunca las había probado. Es como si la tortilla santiagueña y la torta frita hubieran tenido un hijo. Quiero la receta ya. Me comí mil, me dolía la panza", expresó la influencer Paulina Cocina en su cuenta de Instagram.