La reconocida psiquiatra y exdirectora del Hospital General Julieta Lanteri, Laura Tamarit brindó una entrevista a DIARIO HUARPE y señaló que el caso del criminal de la maza, que dejó consternado a San Juan, es un hecho “fortuito” analizado desde la salud mental. Al ser consultada por el crimen de Hebe Yolanda Leguiza, la mujer, que murió tras ser atacada a mazazos por un menor de 15 años, explicó que el rasgo o perfil de una persona que decide salir a matar es complejo y puede estar asociado a la psicopatía, aunque para asegurar algo así, se necesita mucho tiempo de análisis y estudio para su evaluación.

Según las palabras de la profesional, en muchos casos, las personas homicidas conocen la ley, la rodean y utilizan al otro como un objeto para satisfacer sus deseos. Al ser consultada por el perfil psicológico y psiquiátrico de una persona con perfil homicida que decide salir a matar de la nada, respondió que lo primero que piensa un especialista es en “una perversión, donde uno evalúa que hay cierto placer en accionar contra el otro, más asociado a la psicopatía”.

“Son los malos, básicamente, que no es un trastorno mental. Cuando uno habla de psicopatía no es que uno lo encasille en algún trastorno mental, si bien aparecen las clasificaciones, yo creo que hay que diferenciarlas porque son personas que conociendo la ley, la rodean y utilizan al otro como un objeto para satisfacer sus deseos”, agregó.

La profesional dijo que este brutal crimen es un hecho fortuito para la psiquiatría. Imagen DIARIO HUARPE.

En el caso de pacientes con trastornos de salud mental, Tamarit indicó que los actos violentos son hechos fortuitos y no representan la mayoría de los casos. También abordó la importancia de la evaluación del riesgo cierto e inminente, así como la necesidad de resguardar a la persona para cuidar su integridad.

“Puede pasar por infinidad de situaciones, puede ser porque dentro de lo que nosotros llamamos paranoia, por ejemplo, esa persona sea el objeto persecutor, entonces van y la matan para tranquilidad, que sería el caso de Barrera, que mató a sus dos hijas, suegra y esposa. O puede ser que alguna voz, alguna alucinación de algún tipo de orden y que quieran cumplir esa orden que es muy invasiva. Son casos difíciles, no son lo más frecuente, lo más frecuente es el paciente psiquiátrico suele obedecer, suele hacer este caso cuando uno intenta trabajar, no son personas no dóciles”, declaró la psiquiatra.