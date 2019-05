Pedirán seis años de prisión para José López

La causa de los bolsos que volaron por el convento tiene una nueva arista. La Oficina Anticorrupción acusó al ex secretario de Obra Pública de la Nación José López y adelantó que pedirá una condena a seis años de prisión.

El hecho se remonta a junio del año 2016, allí se lo ve a López arrojar bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

Los abogados de la Oficina Anticorrupción sostuvieron "el incremento de su patrimonio es apreciable e injustificado. Y el dinero del convento era enteramente suyo". Los letrados formalizarán el pedido de condena este viernes pero adelantaron que para López requerirán la pena máxima del delito de enriquecimiento ilícito, seis años.

MIRÁ TAMBIÉN Uñac echó a un funcionario por cobrar sueldos indebidamente

Durante el juicio oral López dijo que esa noche lo llamó Fabián Rodríguez, ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Kirchner, y que le dijo que tenía que hacerle como favor el mover plata que era de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner. López dijo que el teléfono que usó lo tiró al río y que hasta el convento lo acompañaron un auto y una moto.