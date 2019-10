Pelegrina sostuvo que las propuestas del PJ a Fernández sobre el agro "son ideas fracasadas"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, sostuvo hoy que las propuestas respecto al sector agropecuario por el Partido Justicialista (PJ) al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, "son un verdadero compendio de ideas fracasadas". En su cuenta oficial de Twitter, Pelegrina consideró que "las propuestas del PJ para el campo son un verdadero compendio de ideas fracasadas: más impuestos como el inmobiliario nacional y a la herencia, retenciones segmentadas, precios máximos, control de cambios, entrega de tierras a personas sin experiencia en producción". Para Pelegrina, estas propuestas son "recetas viejas que no funcionaron" y que las mismas están "muy lejos de lo conversado con el candidato Fernández cuando lo visitamos con la Comisión de Enlace hace unas semanas para presentarle nuestra propuesta de 14 puntos". En consonancia con el presidente de la entidad agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió hoy un comunicado en el cual sostuvo que al sector "le genera una profunda preocupación (dichas propuestas) porque son medidas que no solo no dieron resultado, sino que provocaron el efecto adverso". "La historia reciente muestra que con esas medidas, tuvimos la menor cosecha de trigo de la historia; 12 millones de cabezas de bovinos menos; la menor exportación histórica y una destrucción total de las economías regionales, son sólo ejemplos de la destrucción de valor que estas medidas generaron", agregó. El PJ presentó a principio de la semana una seria de propuestas para los primeros 100 días de gobierno a Alberto Fernández, en caso de que gané las elecciones presidenciales del 27 de octubre, entre las cuales se destacaron puntos referidos al sector agropecuario. Entre las medidas propuestas que no son solo para el sector agropecuario sino para el conjunto de los sectores, se encuentra la aplicación de impuestos extraordinarios por dos años, mediante una alícuota especial de Bienes Personales, a los activos reales y financieros radicados en el exterior; a las utilidades del sector financiero, aplicable sobre la rentabilidad sobre los activos (ROA) y sobre los fondos propios (ROE) de cada entidad; y a la compra venta de divisas. Así también, incorporar un impuesto sobre las transacciones financieras con tasas diferenciadas según los objetivos que reemplace al actual “impuesto al cheque”; mejorar el gravamen sobre las rentas financieras; crear un impuesto de alcance nacional sobre la propiedad inmueble, articulado y coordinado con el inmobiliario provincial; y la segmentación de retenciones.