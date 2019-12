Peligra la fiesta de la Vendimia por una decisión de las reinas contra la Ley 7722

Tras la decisión del Gobierno de Mendoza de modificar la Ley 7722 que habilita el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera y que generó varias movilizaciones masivas, las reinas de la Vendimia se sumaron al reclamo popular. Además, advirtieron que si el gobernador Rodolfo Suárez no da marcha atrás con la medida, no se llevará a cabo la tradicional fiesta. “No hay nada que festejar, sin agua no hay Vendimia”, expresaron en un comunicado.

“Nos unimos al pueblo de Mendoza que se ha manifestado en contra de las modificaciones a la Ley 7722 que regula la actividad minera”, dijeron desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia.

Agregan: “Haciendo caso omiso al reclamo de la marcha más grande de la historia en la provincia, el Gobierno ha decidido promulgar las modificaciones igual, pasando por arriba de los mendocinos y mendocinas que pacíficamente pidieron el veto”. Luego, apuntaron a Suárez “frente a la negativa para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes como cianuro o ácido sulfúrico”.

MIRÁ TAMBIÉN Protestas en Mendoza por la aprobación de la ley de minería metalífera

Ante este panorama, advirtieron: “Creemos necesario y urgente solicitar que no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020, hasta que se dé marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el agua”. “Entendemos no hay nada para festejar y por ende, sin agua no hay vendimia”, resaltaron.

El comunicado fue acompañado con el cronograma de actividades en distintas localidades tachado y con la frase: “Sin agua no hay vendimia”.

El comunicado:

Fuente: Infobae.