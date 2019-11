Pereyra y Rojo se bajan de la gira del seleccionado argentino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista Roberto Pereyra y el defensor Marcos Rojo no acudirán a la gira amistosa del seleccionado argentino por Arabia Saudita e Israel, informó hoy la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



El tucumano Pereyra sufrió una lesión en el isquiotibial derecho el pasado viernes durante el partido con Norwich City por la Premier League, en el que fue reemplazado a los 30 minutos del primer tiempo.



La ausencia de Rojo resultó más llamativa porque el jugador ingresó hoy en el triunfo de Manchester United sobre Brighton (3-1) cuando se cumplía el tiempo reglamentario y prácticamente no entró en acción.



La AFA no especificó los motivos de la desafectación del ex futbolistas de Estudiantes de La Plata, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018.



En tanto, una vez transcurrida la fecha de la Superliga en el fútbol argentino se informó la convocatoria del mediocampista ofensivo Alexis Mac Allister (Boca Juniors), que se unirá directamente a la nómina en la ciudad de Mallorca.



De esta manera, el plantel argentino para encarar los amistosos ante Brasil y Uruguay estará compuesto por 24 jugadores: Agustín Marchesín (Oporto), Juan Musso (Udinese), Emiliano Martínez (Arsenal) y Esteban Andrada (Boca Juniors), arqueros.



Juan Foyth (Tottenham), Renzo Saravia (Oporto), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Nehuén Pérez (Famalicao), defensores.



Guido Rodríguez (América), Giovani Lo Celso (Tottenham), Leandro Paredes (PSG), Nicolás Domínguez (Vélez Sarsfield), Rodrigo de Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sporting), Lucas Ocampos (Sevilla) y Alexis Mac Allister (Boca Juniors), mediocampistas;



Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Nicolás González (Stuttgart), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Inter) y Paulo Dybala (Juventus), delanteros.



González fue el primer futbolista en llegar hoy a Mallorca, donde el equipo se concentrará hasta el jueves antes de viajar a Riad, Arabia Saudita, para el primer amistoso ante Brasil, el viernes a las 14.



El plantel dirigido por Lionel Scaloni cumplirá mañana su primera práctica en la Ciudad Deportiva Antonio Asencio, donde volverá a trabajar el martes y el miércoles en doble turno.



Después de enfrentar a Brasil, el seleccionado se entrenará el sábado en las instalaciones del club Al Hilal, en Riad, y un día después viajará a Tel Aviv para medirse con Uruguay, el lunes.