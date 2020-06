Periodistas sanjuaninos millennials: entre el rigor de la primicia y el uso de las redes sociales

Son ocurrentes, frescos, despiertos y desinhibidos. La naturalidad frente al micrófono forma parte de la marca personal de cada uno de ellos. Con el impulso de la tecnología y el surgimiento de los seguidores se mueven entre el rigor de la primicia y la ductilidad del uso de las redes sociales.

La gente no tan solo los sigue por los medios tradicionales como la televisión, la radio o el diario, sino que sus plataformas digitales están bastante activas para comunicar en cualquier momento del día algún hecho que suceda en la sociedad sanjuanina. Pese a la instantaneidad de la noticia y a la capacidad de sumar “Me Gusta” se consideran respetuosos de las generaciones anteriores, sobre todo de algunos referentes que hoy les dieron un lugar para estar en esos equipos de trabajo.

• VICKY VEDIA

La “Chica Tendencia” tiene 23 años. Comenzó en el 2014 en un programa de radio, pero su pasión por estar en los medios de comunicación inició en el secundario cuando era delegada del curso y le tocaba alzar la voz para defender a sus compañeros o hablar en los actos escolares.

Empezó a estudiar Comunicación, pero dejó.

“Soy extrovertida, no me gusta estar todo el tiempo en un mismo lugar, no me llenaba, me aburrí y decidí abandonar”, dijo. Sin embargo eso no le quitó las ganas de seguir con su meta que era ser conocida.

Con un grupo de compañeros hizo un programa radial Los Impresentables, ese proyecto culminó y ella siguió en Radio Amanecer como co-conductora del noticiero de la primera edición y luego en el programa de la mañana.

“Me costó llegar. Presenté varios proyectos, pero me decían que no servían o no era lo que buscaban”, cuenta.

En agosto del 2019 un llamado de la producción de Canal 5 Telesol ingresó a su celular: la convocaban para un segmento de noticias diario de tan solo un minuto. Vicky no desaprovechó la oportunidad y en esos 60 segundos incorporó varias novedades de la jornada, pero le dio su matiz. Ahí surgió “noticia tendencia” y ella pasó a ser conocida así entre los compañeros del canal. Actualmente está en BNBD acompañando al equipo que lidera Gustavo Toledano.

“Sueño con ser un referente el día de la mañana. Con el minuto de noticia dimos una vuelta de tuerca, se puede informar de manera más descontracturada. Uno trabaja para cumplir en los lugares que pensó desde siempre”, dice.

Vicky Vedia. Foto: gentileza.

• DIEGO RUIZ

Sus inicios fueron en el año 2010 en un programa radial llamado Entre Tiempo. Actualmente tiene 28 años y acompaña a Guillermo Juárez de lunes a viernes en la primera edición del noticiero de Radio Colón y al mediodía está en Radio Sarmiento con Demasiada Información.

Si bien el deporte es su fuerte, la ductilidad en el oficio le permitió hacer algunas trasmisiones televisivas para Si San Juan y alcanzó renombre cuando le tocó estar en la TV Pública y ESPN transmitiendo la Fiesta Nacional del Sol y la Vuelta a San Juan, respectivamente.

-“¿Cómo vas a seguir periodismo?, te morís de hambre”, le decían sus amigos, pero él tenía su objetivo claro.

“Lo haría y elegiría mil veces, terminar de laburar con una sonrisa es lo más gratificante”, señala. Diego está a 4 materias de recibirse de periodista en la Universidad Nacional de San Juan.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, a Diego le surgió la idea de crear un espacio a través de su Instagram personal y dedicarle todos los martes a la noche 1 hora a despuntar el vicio y entrevistar a varias personalidades sanjuaninas: desde deportistas hasta cocineros, nadie se queda afuera de sus vivos.

“Las redes sociales son un factor fundamental hoy en día en la comunicación. Te permiten llegar a mucha más gente, sobre todo de otros lugares”, comenta.

Diego es un defensor de las nuevas generaciones de periodistas jóvenes que copan los medios de comunicación: “Hay chicos que están muy preparados, están a la altura y es bueno que se visibilicen más en el campo deportivo”, dice.

Diego Ruiz. Foto: gentileza.

• LEO POLEGRITTI

Leo tiene 31 años, aunque él se rehúsa a confesarlo públicamente. Se inició en un programa radial en 2015. Junto a Vicky Vedia formó parte de Los Impresentables y una vez que el proyecto terminó dice que tenía miedo de no conseguir trabajo, pero todo cambió en febrero de 2019. María Silvia Martín le envió un mensaje de texto que lo convocaba a una prueba para que integrara el equipo de Los Tesoros de San Juan que se emitió por Canal 8. Tuvo suerte y quedó seleccionado.

Con el correr de los meses llegó Pensar San Juan, otro programa en donde Polegritti acompañó a Martín de manera semanal. El formato fue mutando y pasó a Radio Sarmiento todas las mañanas y posteriormente empezó a emitirse de lunes a viernes en ese canal todas las noches.

Hubo un condimento especial: trabajar con Osvaldo Benmuyal: “No pudo creer el lugar al que llegué. Me levantaba en las mañanas y escuchaba el ‘buen día, buena moza’ y el tango de Gardel que ponía el ‘Pajarito’ y ahora estar con él… es un orgullo”, dice.

Polegritti ocupa bastante sus redes sociales. Tiene comentarios que van desde lo que piensa un ciudadano común hasta posteos con humor sarcástico interpelando constantemente la realidad. “Las redes están buenísimas para conectarse globalmente, pero hay que tener cuidado con las noticias falsas”, advierte.

En la tele es extrovertido, aunque eso no lo saca de su eje. Le gusta salir a “cazar” la información a la calle por medio de los móviles, pero por la pandemia decidió guardarse aunque de vez en cuando se da una vuelta por algunos lugares para cubrir hechos importantes.

Leo sostiene que la nueva generación es más agradecida que la de antes y todavía no cree ser un referente de opinión.

Leo Polegritti. Foto: gentileza.

• GABRIELA LUNA

Gabriela tiene 26 años y es mamá de Ignacio que tiene 2 años y medio. Empezó en el 2014 en la radio municipal de Rivadavia. Al poco tiempo saltó a un programa en la 98.8, pero su faceta periodística tomó más cuerpo cuando en el 2015 ingresó a Radio La Voz y salió a realizar el móvil.

“Me encanta estar en ese rol afuera del estudio. Considero que la noticia está en la calle junto a la gente”, dice. “Ser periodista te da la responsabilidad de ser portavoz de una comunidad, hacerte cargo y brindar soluciones”, agrega.

Gabriela se muestra preparada. Le gusta estudiar todo lo que habla. Está cursando la carrera de Comunicación y le faltan pocas materias para recibirse de técnica, aunque dice que no va a parar hasta la licenciatura.

“Considero que la formación es fundamental, muchas veces los medios tienen personas que ofician de periodistas, pero no lo son”, critica. Según ella esa situación sumada a la cantidad de medios que existen en la provincia provoca un deterioro y precarización de la profesión. Dice que sobre ese trabajo le gustaría ahondar en detalles en el caso que le tocara hacer una tesis en la facultad.

Actualmente trabaja en el rubro informativo con Guillermo Juárez y Pedro Hugo Yélamo. Pese a estar con dos referentes de la época dorada de la radio, Gabriela trata de actualizarlos con posteos en Facebook y selfies en Instagram para captar más seguidores pese a las primicias que se van formando a primera hora de la mañana.

“Está muy bien que sigan los periodistas grandes, pero a veces este campo es muy hermético. Es positivo darle paso a los jóvenes”, sostiene.

Gabriela Luna. Foto: gentileza.

• LUIS LINARES

“Lucho”, así es como lo conocen los televidentes. Todas las mañanas está en Canal 5 Telesol haciendo Alto Voltaje junto a Marianela Leiva y Alejandro López – otros comunicadores jóvenes que se destacan en la provincia –. Actualmente tiene 29 años, pero él se inició cuando tenía 14 en un programa que se llamaba Mocosos Tv: “Debuté sin pensarlo”.

Desde chico mamó el periodismo porque su mamá es Myriam Pérez. “Mi mamá me marca todos los errores, esto sí, esto no… y eso está bueno porque te hace crecer”, dice. “¿De qué vale tener una madre condescendiente?”, se pregunta.

Empezó la carrera de Comunicación, pero al tiempo abandonó porque se dio cuenta que lo suyo era la actuación. Estudió teatro y triunfó. Protagonizó varias obras, entre esas los espectáculos finales de la Fiesta Nacional del Sol.

Esa soltura lo llevó a estar por tres meses a fines del año 2016 con Ariel Sampaolesi en Telesol. El proyecto terminó, pero él siguió ligado al canal. El gerente de contenidos le pidió que se quedara y así ingresó en el 2017 como movilero en el noticiero que conducen Marcela Podda y Gustavo Toledano, posteriormente pasó a la segunda edición con Daniela Pinardi.

Su manera divertida de contar los hechos y su histrionismo a la hora de expresarse lo llevaron a ganarse el corazón de los televidentes. “No me veo como un referente. Hay gente que le puedo caer muy simpático, pero por el momento estoy trabajando en consolidarme en esto que hago”, expresa.

Sobre el auge de la nueva generación, Luis destaca los lugares que están consiguiendo dentro de los medios: “Me parece genial que vayan apareciendo gente nueva, tienen otra cabeza, otra apertura de ideas y eso también hace falta”, comenta.

Luis Linares. Foto: gentileza.