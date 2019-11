Perpetua para un hombre que ahorcó a su ex esposa porque no aceptaba la separación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre fue condenado hoy a prisión perpetua por el femicidio de su ex esposa, a quien mató a golpes y asfixió en una casa de la ciudad entrerriana de Villa Elisa porque no aceptaba que ella quisiera separarse, informaron fuentes judiciales.



El fallo fue dictado contra Jorge Dussling (64), quien fue hallado autor del “homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género” del que fue víctima Solange Herrero (64), y “tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal”.



La pena fue impuesta por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrado por los jueces María Evangelina Bruzzo, Rubén Chaia y Fabián López Moras, tras un juicio abreviado, según indicó el Poder Judicial de Entre Ríos.



Estuvieron presentes en la lectura de la sentencia el agente fiscal de Colón, Juan Sebastián Blanc; el defensor particular, Mariano Miño, y Dussling, quien permanecerá bajo prisión preventiva en la Unidad Penal número 4 hasta que la sentencia adquiera firmeza.



Se trata de la cuarta causa en lo que va del año en la que el mismo tribunal condena a la pena de prisión perpetua y tres de dichos fallos fueron por el delito de homicidio agravado por el vínculo y la violencia de género.



Herrero fue hallada asesinada el 24 de junio pasado por su hija de 34 años, que vivía a una cuadra del domicilio de su madre y, como ella no respondía los llamados, decidió contratar a un cerrajero para abrir la puerta.



Luego se pudo determinar que Dussling había estado en la casa el día anterior y que mantuvieron una discusión en el living, ya que el hombre “no aceptaba la separación por la que transitaban, decidida por su cónyuge, ni admitía la posibilidad de que ésta continuara con su vida de manera independiente, fuera de su control, alejada de él”, según surge del fallo.



En el juicio se determinó que durante la pelea, el hombre golpeó a la mujer y la tiró al piso, lo que le provocó una grave herida en la cabeza; posteriormente, le apretó con fuerza el cuello hasta provocarle la muerte por asfixia.



Consumada la agresión, se retiró del lugar, aproximadamente a las 1.50 de la madrugada.



Horas después, salió con su camión cargado con pollos hacia la localidad bonaerense de Luján, por lo que se irradió un alerta para localizarlo, lo que finalmente se logró al día siguiente en el puesto caminero de Zárate Brazo-Largo, sobre la ruta nacional 12.