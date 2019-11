Pérsico dijo que la gestión de Alberto Fernández será evaluada en base "al trabajo que genere"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, sostuvo hoy que a la gestión del presidente electo, Alberto Fernández, se la medirá en base a "cuánto trabajo digno genere", al diferenciar ese concepto del asistencialismo y "el subsidio que no resuelven nada".



"El trabajo es el eje central de las políticas, por eso la gestión de Alberto va a ser evaluada en relación a cuánto trabajo digno genere, a cuánto salario genere", afirmó el dirigente social en declaraciones a FM Delta.



Se refirió además al encuentro que mantuvieron ayer referentes de distintos movimientos sociales y organizaciones religiosas con el ex jefe de gabinete.



"No vino a prometernos nada sino a comprometernos a ser parte de la solución. Piensa hacer un Gobierno de participación y eso no es repartir cargos sino compartir las decisiones", consideró.



En la misma línea, Pérsico confió que el nuevo gobierno "va a escuchar, a caminar los barrios", y que también los distintos sectores de la sociedad "van a discutir con el Estado las políticas ".



"El Estado hoy invierte 60.000 millones de pesos en subsidios directos a trabajadores de la economía popular y sólo 1.000 millones en la promoción del trabajo", enumeró, tras calificarlo como "una barbaridad".



"Tiene que ser mucho más la promoción del trabajo que la asistencia. La asistencia y el subsidio no resuelven nada", planteó el líder del Movimiento Evita, y finalizó con que el mismo presidente electo les pidió que "no le diéramos un cheque en blanco, y le reclamemos si no hace las cosas a las que se comprometió ".