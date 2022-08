Semanas atrás el dólar tuvo su pico y superó la barrera de los $350. Sin embargo, desde la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, Producción y Agricultura la divisa norteamericana retrocedió y este martes cerró a $295. Lo llamativo es que los precios de los alimentos no disminuyeron su valor. Al contrario, en los últimos días continuaron subiendo tras la paz cambiaria.

DIARIO HUARPE recorrió algunos supermercados de la provincia para verificar el estado de los precios, tras la fuerte baja que tuvo el dólar en los últimos días. Para el 26 de julio, en Super Vea un aceite Cocinero Omega 9 tenía un costo de $465 y este martes aumentó a $484. En tanto, un aceite de la misma marca, pero mezcla de girasol y oliva, tenía un precio de $496 y ahora subió a $846.

Publicidad

Otro de los productos relevados fue el azúcar. Las tres marcas disponibles en el negocio mantuvieron sus precios. Ledesma a $169, Cuisine $155 y Azucel $165.

Trabajadores de la multinacional dijeron que no tiene escasez de mercadería, pero sí de las primeras marcas, por ejemplo en aceites o azúcar. Indicaron que los proveedores prefieren comercializar los alimentos en zonas fronterizas, porque lo venden a precio internacional o directamente lo retienen para especular.

Este medio fue hasta Carrefour, donde también había algunos aumentos. El aceite mezcla 900 ml marca de la casa no tuvo modificaciones en su precio y continúa costando $158. Cabe destacar que este producto se encuentra incluido en el programa de Precios Cuidados, que tiene como objetivo proteger a los consumidores de la inflación.

El aceite Pureza de 900 ml tenía un precio de $574 y en estas jornadas experimentó una subida para pasar a valer $626. Es necesario resaltar que no había stock de azúcar. Fuentes ligadas a la empresa aseguran que les llega la mitad de lo que antes recibían, pero no detallaron las causas. No obstante, logran cubrir el faltante gracias a las provisiones de las sucursales de Mendoza. En julio sí había en las góndolas y pertenecientes a dos firmas distintas: Ledesma y Azucel.

Publicidad

Sorprende la ausencia de marcas tradicionales que siempre estuvieron en la mesa de los argentinos y actualmente no hallan en el mercado, como el aceite Natura.

El economista Pablo Padin explicó este fenómeno donde el dólar baja y los precios suben. Señaló que los valores en la economía argentina se mueven por expectativas y no necesariamente por trasferencia de costos o los cambios en la divisa estadounidense. Incluso, asegura que no tendrían que haberse modificado los precios, porque los insumos importados son adquiridos a dólar oficial, el cual permaneció estable.

“En este país nada baja. El mercado está lleno de expectativas”, dijo. Es decir, al subir el dólar se genera un clima de especulación y eso es reflejado en los precios de las góndolas.

“Hoy el mercado financiero se ha tranquilizado para abajo, lo mismo las expectativas quedaron altas”, continuó. Para Padín, puede haber una disminución en los valores debido a la poca demanda y el estancamiento del consumo, justamente a causa de la inflación.

El exfuncionario de la Universidad Nacional de San Juan también se refirió al nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa. Destacó que el superministro, sin la necesidad de aplicar ninguna medida, pudo calmar a los mercados. Esto fue producto de que calmó las expectativas y provocó un ambiente de confianza.