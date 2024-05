En los últimos días circularon por redes una gran cantidad de postales de la nieve caída en San Juan. Esto esperanzó a los sanjuaninos en cuanto a la realidad hídrica que atraviesa la provincia, pero no hay que precipitarse a los resultados que esto pueda tener a futuro. En relación a este tema, David Devia, secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía explicó la situación y brindó detalles del último informe realizado.

Desde la repartición trabajan con una red de estaciones nivometeorológicas conformada por siete puntos de observación para obtener los datos sobre lo que podrían aportar estas nevadas a la principal cuenca de la provincia, el Río San Juan.

Sobre el informe, que toma en cuenta las nevadas ocurridas durante abril y se extiende hasta el 8 de mayo, Devia indicó que “en el informe, las curvas muestran los escenarios de años anteriores y lo que está pasando ahora, estas nevadas tempranas son superiores a lo que hemos tenido otros años. Con nevadas tempranas venimos muy bien y, realmente, ahora en los últimos días venimos notando un incremento significativo de la altura de nieve. Por ejemplo, el 6 de mayo, el 11 y el 20 hubo registros también. De 24 a 30 cm de nieve registrada en la estación Calderón hemos saltado a 60 cm, pero en agua nieve teníamos 37,6 mm y ha aumentado a 44 mm”.

Gráfico correspondiente al último informe de la Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables

A modo de conclusión, en el informe se indica que la información recabada y analizada "nos permite decir que si bien se han producido nevadas tempranas, por influencia entre otras variables como las condiciones del Niño en el nuevo ciclo, las mismas no tienen gran relevancia, debido a que no solo debe considerarse la superficie cubierta, si no además el punto donde se producen las precipitaciones, la altura de nieve y finalmente su EAN (equivalente agua nieve)".

Por otro lado, agregaron que hay que recordar que la tendencia en el aporte de agua es claramente descendente de acuerdo a la información de la que se dispone, en la serie desde 1909, hasta la actualidad. A partir del 20 de mayo se produce un incremento, constante en la altura de nieve, sobre todo para Estación Calderón. Observándose picos en altura y equivalente de agua nieve (EAN), después de dicha fecha.

Relevancia de las estaciones nivometereológicas

La importancia de estas estaciones radica en el registro y transmisión de información sobre las precipitaciones níveas que constituyen la fuente principal de enriquecimiento de las cuencas que abastecen de agua a toda la provincia.

Cada una de estas estaciones realiza un registro por hora y transmisión 4 veces al día (a las 3, 9, 15, 21) de 13 parámetros meteorológicos: altura de nieve, equivalente de agua/nieve, velocidad del viento, dirección de viento, temperatura ambiente, temperatura del suelo, temperatura RTU, presión atmosférica, radiación solar reflejada, radiación solar incidente, precipitación, humedad relativa.

Palabra de un especialista

Por otro lado, en contacto con DIARIO HUARPE, Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Exactas, explicó que la presencia de nevadas abundantes en cordillera era algo "esperable". Es que, según el profesional, ya desde julio del 2023 se comenzó a ver cómo el fenómeno de El Niño iba elevando las temperaturas de las aguas a la altura de El Ecuador. Esto trajo consigo un incremento en los niveles de humedad del otro lado de la cordillera de los Andes y dicha humedad se encontró luego de lleno con los frentes fríos que se generaron en la alta montaña. Esto ayudó a que la humedad se condense y termine generando las ansiadas nevadas.